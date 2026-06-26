Corte de luz en Santiago este viernes 26 de junio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM
Revisa acá los horarios y los sectores que se verán afectados por la interrupción del suministro.
Enel informó nuevos cortes de luz programados para este viernes 26 de junio en distintos sectores de la región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.
Según el detalle publicado por la compañía, las interrupciones afectarán zonas específicas de diez comunas de la capital y podrían extenderse por varias horas, dependiendo del punto intervenido.
Revisa también:
La empresa recalcó que este tipo de labores busca reforzar la calidad y seguridad del suministro. A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados por el corte de luz:
- Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.
- Macul: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.
- San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.
- La Cisterna: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.
- Pudahuel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.
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