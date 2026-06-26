Corte de luz en Santiago este viernes 26 de junio: Enel confirma interrupciones en 10 comunas de la RM

Enel informó nuevos cortes de luz programados para este viernes 26 de junio en distintos sectores de la región Metropolitana, debido a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red eléctrica.

Según el detalle publicado por la compañía, las interrupciones afectarán zonas específicas de diez comunas de la capital y podrían extenderse por varias horas, dependiendo del punto intervenido.

La empresa recalcó que este tipo de labores busca reforzar la calidad y seguridad del suministro. A continuación, los horarios y los sectores que se verán afectados por el corte de luz:

Vitacura: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Providencia: desde las 10:00 horas hasta las 16:00 horas.

Ampliar

Macul: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

La Florida: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

Huechuraba: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

Ampliar

Santiago: desde las 10:00 horas hasta las 13:00 horas.

Ampliar

San Joaquín: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

San Ramón: desde las 10:00 horas hasta las 15:00 horas.

Ampliar

La Cisterna: desde las 09:30 horas hasta las 12:30 horas.

Ampliar

Pudahuel: desde las 11:00 horas hasta las 17:00 horas.