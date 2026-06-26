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Fue despedido y al día siguiente regresó con un fierro: exfuncionario queda detenido tras violento ataque

Desde la Municipalidad de San Ramón informaron que presentaron una denuncia contra el extrabajador.

Javiera Rivera

Fue despedido y al día siguiente regresó con un fierro: exfuncionario queda detenido tras violento ataque

Una violenta situación se registró la mañana de este viernes en la Municipalidad de San Ramón, donde un exfuncionario del Departamento de Salud fue detenido tras protagonizar una serie de ataques luego de haber sido destituido de su cargo.

Según informó el municipio, Rubén Zapata había sido notificado el jueves de su desvinculación, luego de un sumario administrativo. Sin embargo, durante esta jornada regresó al recinto portando un fierro.

En primer lugar, el hombre golpeó los parabrisas de dos buses municipales que trasladaban a personas mayores hacia la playa. Posteriormente se dirigió al Departamento de Salud.

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En ese lugar agredió a un excompañero de trabajo, quien sufrió una fractura en uno de sus brazos. Además, rompió una puerta y amenazó a otras personas que se encontraban en las dependencias.

Tras el incidente, Zapata fue detenido y trasladado hasta la 31ª Comisaría de Carabineros.

Desde la el municipio informaron que presentaron una denuncia en su contra y que se encuentran a la espera de la decisión que adopte el fiscal respecto a las acciones judiciales que seguirán en el caso.

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