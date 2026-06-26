Abren causa contra matrón denunciado por burlas a embarazada: hospital reveló un dato que agrava el caso / Rudy Muñoz

La Fiscalía abrió una causa judicial contra un matrón del Hospital de Puerto Montt, luego de que fuera denunciado por realizar burlas obscenas y comentarios racistas contra una mujer embarazada durante una atención de urgencias.

El hecho ocurrió cuando la paciente llegó al recinto junto a su pareja y el funcionario hizo comentarios ofensivos relacionados con el nombre de la mujer y su origen indígena.

La situación derivó en un reclamo al interior del hospital, cuyo registro posteriormente se viralizó en redes sociales. La pareja también acusó que, en un primer momento, lo ocurrido fue minimizado como una “broma”.

A raíz de los hechos, el Ministerio Público inició una investigación el pasado jueves 25 de junio. La causa quedó a cargo del fiscal adjunto Mario Alejandro de la Fuente.

En paralelo, el Hospital de Puerto Montt informó que instruyó un nuevo sumario administrativo y dio a conocer un antecedente que agrava el caso: el funcionario ya registraba tres procesos disciplinarios .

El recinto agregó que la investigación más reciente se encuentra en proceso de cierre y contempla severas sanciones sugeridas. Asimismo, aseguró que adoptará todas las medidas que correspondan.