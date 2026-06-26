“Jamás uno hubiera pensado ver algo como el siniestro que causó Fran Maira”: cuestionan a Fiebre de Baile por protección a la influencer

El pasado miércoles, el programa Zona de Estrellas conversó con Vasco Moulian para conocer su opinión sobre la actualidad de Fiebre de Baile, espacio que en los últimos días ha estado marcado por diversas polémicas.

Durante la entrevista, el panel del programa de Zona Latina cuestionó al exdirector de Canal 13 por la protección que, a su juicio, ha recibido Fran Maira tras el accidente que protagonizó en febrero.

“Jamás uno hubiera pensado ver, sobre todo en Fiebre de Baile, algo tan surrealista como el siniestro que causó Fran Maira y que no fueras capaz de preguntarle: ‘¿Te contactaste con Mayerson?’. O sea, cómo la han cuidado a ella, eso nunca se había visto en un programa de baile”, cuestionó Javier Fernández.

Ante esto, Vasco Moulian respondió que no tenía ningún problema en preguntarle a la creadora de contenidos sobre ese caso. Además, aseguró que compartía el planteamiento del panel y que ese tipo de preguntas no están prohibidas en el programa.

“El martes vimos a una Fran Maira que obtuvo una de las votaciones más altas del público y jamás hizo un mea culpa. Dijo que había pasado una semana espantosa. Mayerson lleva cuatro meses en estado vegetativo y no han levantado ni siquiera una colecta”, disparó Adriana Barrientos.

“Ojalá ustedes en el programa puedan compartir su número de cuenta para que la gente lo ayude”, agregó.

Tras estas declaraciones, Vasco Moulian se limitó a responder de manera afirmativa y dio por cerrado el tema.