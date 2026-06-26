“La vida me trajo hasta aquí”: cantante chilena sorprende con su nuevo y reflexivo disco

La cantautora chilena Casandra Paz lanza “La Vida me trajo hasta aquí”, su tercer álbum de estudio, una obra que reúne trece canciones y tres registros en casette de su abuelo materno para construir una reflexión luminosa sobre el presente, la gratitud y la confianza en los caminos que la vida va trazando.

El disco representa una nueva etapa artística para la creadora oriunda de la Región de O’Higgins, quien durante los últimos años desarrolló gran parte del proyecto entre Chile y México, país donde residió durante varios meses y donde concretó parte importante de las colaboraciones y procesos creativos que dieron forma al álbum.

“Hoy mi forma de sentir tiene coherencia con el nombre del disco. Hay paz y aceptación con mi presente. Hay fe en mi futuro”, comentó la artista sobre un trabajo que comenzó a tomar forma durante 2024 y que terminó convirtiéndose en una búsqueda personal y musical.

La dimensión internacional del proyecto también se refleja en las ocho colaboraciones que integran el álbum. Entre ellas destacan las participaciones de Karla Melo, Daniela Aleuy, Kurmi y Dani Abarza desde Chile, junto a Tufic (México), Álvaro Ruiz (España), Leiden (México/Cuba) y Cohetes (Colombia).

“De alguna manera busco honrar mi raíz, porque vaya donde vaya, vengo de un lugar y mi linaje ha hecho en parte que hoy yo sea lo que soy”, cerró.