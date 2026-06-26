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Con globos blancos y un clamor por justicia: así fue el emotivo funeral de Alejandro, el niño asesinado tras encerrona

Familiares, vecinos y compañeros de colegio acompañaron el cortejo fúnebre del menor, mientras la comunidad volvió a exigir justicia por el crimen ocurrido en San Bernardo.

Nelson Quiroz

Richard Jiménez

Agencia Uno

Agencia Uno

La comuna de Puente Alto despidió este viernes a Alejandro, el niño de 12 años que murió tras ser víctima de una encerrona ocurrida durante la madrugada del martes en San Bernardo.

El cortejo fúnebre recorrió distintos puntos de la comuna antes de dirigirse al Cementerio El Prado, donde se realizó su funeral.

ADN

Agencia Uno

La caravana salió desde una funeraria ubicada en avenida Ernesto Alvear y estuvo integrada por familiares, amigos y vecinos, además de dos microbuses que trasladaban a cerca de un centenar de personas.

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Durante el recorrido, el féretro pasó por la vivienda donde residía el menor y realizó una detención especial en el Colegio El Sembrador, establecimiento donde estudiaba.

En medio de la despedida, los asistentes expresaron su dolor y exigieron justicia por el crimen. En los vehículos que acompañaban el cortejo se podían leer mensajes con la frase “Justicia para Alejandro”, mientras la comunidad rendía homenaje al menor antes de su llegada al camposanto, programada para las 15:00 horas.

Según información recabada por ADN, la familia evalúa realizar este sábado un punto de prensa para referirse a los hechos que marcaron la última semana y agradecer las múltiples muestras de apoyo recibidas desde distintos sectores del país tras el homicidio del niño, caso que ha generado una profunda conmoción y mantiene abierta la investigación para esclarecer las responsabilidades del crimen.

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