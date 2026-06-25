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Temblores despiertan a la zona norte de Chile este jueves: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos

Los movimientos telúricos ocurrieron durante la mañana de este jueves y fueron registrados con apenas segundos de diferencia.

Ruth Cárcamo

Temblores despiertan a la zona norte de Chile este jueves: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos

Temblores despiertan a la zona norte de Chile este jueves: revisa la magnitud y el epicentro de los sismos / Varunyu

Durante la mañana de este jueves se percibieron dos sismos de mediana intensidad en la zona norte del país, según informó el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile (CSN).

De acuerdo al organismo, el primer movimiento telúrico ocurrió a las 07:13 horas y alcanzó una magnitud de 4,1 grados. Su epicentro se ubicó a 43 kilómetros al noreste de la ciudad de Calama, en la región de Antofagasta.

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El CSN detalló que el sismo ocurrió a una profundidad de 116 kilómetros, en las coordenadas latitud -22,19 y longitud -68,63.

Sismo en Atacama

El segundo evento, en tanto, se registró prácticamente a la misma hora —con solo segundos de diferencia— y tuvo una magnitud de 4,3. Su epicentro se localizó a 40 kilómetros al noreste de la localidad de Carrizal Bajo, en la región de Atacama.

Según el organismo, el movimiento telúrico se produjo a una profundidad de 57 kilómetros, en las coordenadas latitud -27,87 y longitud -70,82.

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