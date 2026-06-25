De Chile a China: Venezuela recibe amplio respaldo internacional tras devastadores terremotos que dejan centenares de muertos

La comunidad internacional comenzó a movilizar ayuda humanitaria y equipos de rescate para Venezuela luego de los dos potentes terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 que sacudieron el país y que ya dejan un saldo de al menos 164 fallecidos y 971 heridos, según el último balance entregado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Las labores de búsqueda continúan en medio de una emergencia que mantiene a La Guaira como la zona más afectada, con decenas de edificios colapsados y miles de personas damnificadas. En las últimas horas, numerosos gobiernos ofrecieron apoyo para enfrentar la tragedia.

Estados Unidos anunció el despliegue inmediato de equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria. El secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó además una conversación telefónica con Rodríguez para coordinar la ayuda. El presidente Donald Trump aseguró que su país está “listo y dispuesto” para colaborar.

Desde Europa, Alemania informó que tiene preparados hasta seis aviones militares de transporte A400M para apoyar las operaciones de emergencia, mientras que España ofreció asistencia a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y de la Unidad Militar de Emergencia (UME).

En América Latina también se multiplicaron las muestras de solidaridad. Chile manifestó su disposición a enviar ayuda humanitaria y equipos de rescate si son requeridos, mientras que El Salvador informó que mantiene listos a 300 rescatistas y paramédicos, junto con 50 toneladas de equipos, medicamentos e insumos básicos.

China e India también expresaron sus condolencias y comprometieron apoyo. Beijing señaló que está dispuesto a entregar “toda la ayuda” necesaria para la reconstrucción, mientras que Nueva Delhi aseguró que colaborará “en todo lo posible”.

Delcy Rodríguez agradeció las ofertas de cooperación recibidas desde distintos países y organismos multilaterales, en medio de una emergencia que sigue agravándose debido a las réplicas y a los extensos daños en infraestructura crítica, incluido el principal aeropuerto de Caracas.