Lluvia en Chile: estas son las regiones que tendrán precipitaciones, heladas y viento este fin de semana / borchee

La lluvia en Chile continuará durante el último fin de semana de junio en parte de la zona centro-sur, tras el paso de un sistema frontal que dejará precipitaciones, viento y luego heladas intensas en varias regiones del país.

Según confirmó el sitio Meteored, el fenómeno avanzará entre las regiones de Ñuble y Los Ríos, con lluvias durante la madrugada del viernes 26 de junio en sectores del litoral, la precordillera y la cordillera de Los Andes.

Además, el evento estará acompañado por rachas de viento que podrían oscilar entre los 60 y 80 km/h en zonas cordilleranas.

Lluvia en Chile: regiones afectadas por precipitaciones, heladas y viento este fin de semana

Las precipitaciones se concentrarán inicialmente en Ñuble, Biobío, La Araucanía y Los Ríos. Durante la mañana del viernes, la lluvia comenzará a disminuir en Ñuble y Biobío, mientras que en La Araucanía se mantendría hasta el mediodía y en Los Ríos desaparecería cerca de la hora de almuerzo.

El viento también será un factor relevante durante el inicio del evento. Las rachas más intensas se esperan en comunas cordilleranas de Biobío, La Araucanía y Los Ríos, donde podrían fluctuar entre 60 y 80 km/h antes de debilitarse hacia el amanecer del viernes.

Posteriormente, un área de inestabilidad atmosférica llegará a la zona austral entre la mañana y el mediodía del viernes. Este nuevo impulso dejaría lluvias entre la madrugada y la mañana del sábado 27 de junio, principalmente en La Araucanía y Los Ríos, mientras que en Biobío se esperan precipitaciones aisladas.

Tras el paso de las lluvias, el frío tomará protagonismo. Una alta presión de origen polar favorecerá heladas durante la mañana del domingo 28 de junio en la zona centro-sur, con mínimas que podrían llegar hasta los -7 °C en Lonquimay, Melipeuco y Malalcahuello, en La Araucanía.

También se esperan temperaturas entre -4 °C y -2 °C en sectores como Ralco, Caburgüa, Catripulli, Curarrehue, Coñaripe, Liquiñe y Neltume. En tanto, el valle de Ñuble y Biobío podría registrar mínimas entre -2 °C y 0 °C, junto con rachas de viento cercanas a los 40 km/h desde la mañana del domingo hasta el lunes 29.