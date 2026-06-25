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Senador Núñez critica megareforma y acusa a Quiroz de “pasar la máquina” en el Senado: “Una mala política para Chile”

El parlamentario del PC cuestionó la aprobación en el Senado de la idea de legislar la iniciativa y advirtió que una mayoría “por un voto” genera incertidumbre y debilita la estabilidad del sistema.

Nelson Quiroz

Senador Núñez critica megareforma y acusa a Quiroz de “pasar la máquina” en el Senado: “Una mala política para Chile”

Senador Núñez critica megareforma y acusa a Quiroz de “pasar la máquina” en el Senado: “Una mala política para Chile”

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El senador del Partido Comunista, Daniel Núñez, analizó en ADN Hoy la reciente votación en el Senado que permitió avanzar en la idea de legislar la denominada mega reforma tributaria, cuestionando tanto su aprobación ajustada como la estrategia del Ejecutivo en la tramitación del proyecto.

Según el parlamentario, el respaldo ciudadano al proyecto es débil y la discusión política no ha logrado revertir esa percepción.

ADN

Agencia Uno | El senador Daniel Núñez / Leonardo Rubilar

“Todas las encuestas que han salido han señalado que la ciudadanía tiene una profunda desconfianza de este proyecto ley y no lo está apoyando. Por lo tanto, la batalla comunicacional el Gobierno la está perdiendo”, afirmó.

Núñez sostuvo además que el respaldo en la Cámara Alta se limita prácticamente al oficialismo. “En el Senado solo tienen los votos de los partidos que son de su coalición”, señaló, cuestionando la capacidad del Ejecutivo de generar acuerdos más amplios.

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En ese contexto, criticó la forma en que se ha conducido la tramitación legislativa. “La decisión política de avanzar por un voto es un gran error y refleja el estilo de Quiroz de pasar la máquina, de hacer oídos sordos al diálogo, y eso es una mala política para Chile”, expresó.

El senador también advirtió sobre los efectos de una aprobación estrecha en el tiempo. “Estos son los cambios en materia tributaria más grandes que se están haciendo en Chile desde 1990, que pasen en el Senado por un voto es una mayoría totalmente frágil”, dijo, agregando que ello podría afectar la estabilidad futura del sistema.

Consultado por el rol del ministro a cargo de la iniciativa, Núñez fue más allá en sus críticas. “El ministro se burla del Parlamento y de la oposición”, afirmó, acusándolo de no abrir espacios reales de negociación. “Lo que hace es llevar su propuesta, radicalizarla más. Es como una burla”, añadió.

Sin embargo, el parlamentario recalcó que la oposición continuará participando en el debate en particular. “Nosotros no nos vamos a cerrar al diálogo. Le vamos a llevar propuestas al ministro”, aseguró.

Respecto de las diferencias internas en la oposición, valoró la coordinación alcanzada en la votación general. “Logramos una oposición unida, 23 senadores y senadoras. A mí me hubiese gustado 24, pero es muy importante haber tenido esos 23 votos”, indicó.

Finalmente, defendió las posiciones de su sector en la discusión tributaria, especialmente en materias como la reintegración del sistema. “¿A qué trabajadora chilena o a qué pyme le descuentan impuestos hoy día en Chile? A ninguno”, sostuvo, cuestionando además el impacto fiscal de la medida.

La discusión de la reforma continuará ahora en su votación en particular, donde se anticipan nuevas negociaciones entre el Gobierno y la oposición.

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