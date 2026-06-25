Lo perdieron todo en los incendios y hoy vuelven a abrir: El increíble renacer de 4 almacenes históricos del Biobío

A cinco meses de los devastadores incendios forestales que golpearon con fuerza a la Región del Biobío, el proceso de reconstrucción productiva muestra avances concretos.

Cuatro familias de las comunas de Penco y Tomé recibieron nuevos espacios comerciales completamente equipados, permitiéndoles recuperar sus fuentes de ingresos y reestablecer el abastecimiento básico en sus respectivos barrios.

La entrega de estos locales modulares forma parte del plan de inversión social de USD $1 millón anunciado a principios de año por Walmart Chile y la Walmart Foundation, ejecutado en alianza estratégica con la fundación Desafío Levantemos Chile.

Herramientas para la autonomía económica

A diferencia de las ayudas asistenciales de corto plazo, este programa apunta a la reactivación económica sostenible. Además de la entrega física de la infraestructura comercial autónoma y lista para operar, cada uno de los cuatro comerciantes recibió una inyección directa de $500.000 en mercadería de marcas propias suministrada por Central Mayorista, filial enfocada exclusivamente en el abastecimiento de microempresarios.

“La reconstrucción no sólo significa recuperar infraestructura, sino también devolver oportunidades. Cada almacén que vuelve a abrir representa una familia que recupera su sustento y una comunidad que vuelve a contar con servicios esenciales”, destacó Daniela Riutort, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Walmart Chile.

Por su parte, el presidente de Desafío Levantemos Chile, Nicolás Birrell, enfatizó el sentido de urgencia de la alianza: “En nuestra esencia está decir que no solo entregamos la pesca, sino que también entregamos la caña. Hoy estamos apoyando a personas que habían puesto el esfuerzo de toda su vida en un negocio y que vieron cómo se destruía en solo segundos”.

El impacto de esta iniciativa se traduce directamente en historias locales con nombre y apellido:

Juan Manuel Parra (Lirquén): Dueño del Minimarket Sarai . Tras ver su local completamente reducido a cenizas, hoy lidera el reinicio de su negocio familiar. “Perdimos todo lo que habíamos construido durante años, pero este apoyo nos permite mirar el futuro con más tranquilidad” , relató.

Dueño del . Tras ver su local completamente reducido a cenizas, hoy lidera el reinicio de su negocio familiar. , relató. Sara Arévalo: Emprendedora que por más de dos décadas sostuvo su hogar combinando su almacén con un taller de modistería.

Emprendedora que por más de dos décadas sostuvo su hogar combinando su almacén con un taller de modistería. Teresa Troncoso (Lirquén): Reconocida almacenera y dirigenta vecinal de la zona.

Reconocida almacenera y dirigenta vecinal de la zona. Susana Ferrada (Punta de Parra): Su negocio no solo abastece de abarrotes, sino que cumple el rol crítico de operar como la única CajaVecina para los habitantes del sector.

Más allá del beneficio individual para las familias afectadas, la reapertura de estos almacenes devuelve la resiliencia a los barrios periféricos de la región, restableciendo servicios de conectividad financiera y comercio de cercanía que se habían perdido tras la catástrofe.