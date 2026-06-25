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Emiten aviso por tormentas eléctricas en Chile: estas serán las tres regiones afectadas por el fenómeno

El evento meteorológico se produciría durante la noche de este jueves 25 de junio. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Emiten aviso por tormentas eléctricas en Chile: estas serán las tres regiones afectadas por el fenómeno

Emiten aviso por tormentas eléctricas en Chile: estas serán las tres regiones afectadas por el fenómeno / Slavica

Este jueves, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas en tres regiones del país.

Según lo comunicado por el organismo, el evento meteorológico se produciría durante la noche de este jueves 25 de junio en ciertas zonas del territorio nacional.

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El aviso señala que las probables tormentas eléctricas se producirían por la condición sinóptica de “inestabilidad atmosférica”.

En concreto, las regiones que se verán afectadas por el fenómeno son:

  • La Araucanía (litoral).
  • Los Ríos (litoral).
  • Los Lagos (litoral).

Desde la DMC señalan que emiten avisos cuando “se pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada”.

“Manténganse informados si realizan actividades expuestas a riesgos meteorológicos”, agrega el organismo.

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