En la jornada de este miércoles se definió el Grupo F del Mundial 2026 y los clasificados a los dieciseisavos de la competencia.

Sólo tres selecciones tenían opciones de avanzar de ronda: Países Bajos, Japón y Suecia. Por su parte, Túnez quedó eliminado en la fecha pasada al perder sus dos primeros partidos.

Bajo este contexto, el equipo japonés y el cuadro sueco se jugaban sus opciones en un partido crucial. Tras un primer tiempo en donde no se hicieron daño, en el complemento salieron ambos en búsqueda del triunfo.

A los 56′, los asiáticos hicieron una buena jugada colectiva en mitad de cancha para que Ritsu Doan asista de gran manera a Daizen Maeda y defina para abrir el marcador.

Minutos más tarde, Anthony Elanga encaró por la banda derecha para luego rematar con la pierna izquierda al arco desde fuera del área y anotó un golazo para igualar el encuentro para los europeos.

Con este resultado, Japón se quedó con el segundo lugar con cinco puntos. Mientras que Suecia alcanzó el tercer lugar con cuatro unidades y postula a ser uno de los mejores terceros.

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¿JOGO BONITO? NO, FÚTBOL SAMURAI PARA EL GOL DE JAPÓN



Daizen Maeda concretó una jugada de manual para poner el 1-0 ante Suecia.#MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/aSxd5FsiyE — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

ELANGA MARCÓ EL EMPATE CON ESTE GOLAZO



El 11 de Suecia batió las redes de Japón y puso el 1-1 para los escandinavos que los ilusiona con clasificar a la siguiente ronda.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WG05K2zK5d — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026

Países Bajos clasifica cómodamente ante un Túnez eliminado

De manera simultánea, Países Bajos enfrentó a Túnez para sellar su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

La selección dirigida por Ronald Koeman marcó diferencia rápidamente. A los 3′ un autogol de Ellyes Skhiri tras un centro de Denzel Dumfries y a los 7′ con Brian Brobbey quien recibió una asistencia de cabeza de Virgil Van Dijk.

Después en el segundo tiempo, Túnez sorprendió y anotó el descuento bajo los pies de Hazem Mastouri a los 54′. Sin embargo, el cuadro europeo estiró su ventaja a los 62′ con Jan Paul van Hecke tras un gran cabezazo dentro del área chica y sentenció el partido.

Con esto, Países Bajos sumó siete puntos y se quedó en el primer lugar del Grupo F. Mientras que, Túnez se mantuvo en el último lugar con cero puntos.

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DIFÍCIL EMPEZAR PEOR PARA TÚNEZ



Centro de Dumfries y Skhiri convirtió en contra el primero de Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/BD6z3vLyHY — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

AMPLÍA LA VENTAJA PAÍSES BAJOS



Van Dijk la bajó y Brobbey puso el 2-0 de su equipo ante Túnez en tan solo 7 minutos de juego.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/fCKUS46dGp — DSPORTS (@DSports) June 25, 2026

¡TÚNEZ SE METE EN PARTIDO!



A los 53 minutos, Hazem Mastouri ganó de cabeza y pone el 2-1 en el marcador ante Países Bajos.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ilk9PRWg3M — DSPORTS (@DSports) June 26, 2026