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VIDEOS. Japón logra la clasificación ante Suecia y Países Bajos termina primero en el Grupo F

La selección asiática empató ante los europeos y se quedaron con la clasificación directa a los dieciseisavos del Mundial 2026.

Lucas San Martín

(Photo by Luciano Bisbal/Eurasia Sport Images/Getty Images)

(Photo by Luciano Bisbal/Eurasia Sport Images/Getty Images) / Eurasia Sport Images

En la jornada de este miércoles se definió el Grupo F del Mundial 2026 y los clasificados a los dieciseisavos de la competencia.

Sólo tres selecciones tenían opciones de avanzar de ronda: Países Bajos, Japón y Suecia. Por su parte, Túnez quedó eliminado en la fecha pasada al perder sus dos primeros partidos.

Bajo este contexto, el equipo japonés y el cuadro sueco se jugaban sus opciones en un partido crucial. Tras un primer tiempo en donde no se hicieron daño, en el complemento salieron ambos en búsqueda del triunfo.

A los 56′, los asiáticos hicieron una buena jugada colectiva en mitad de cancha para que Ritsu Doan asista de gran manera a Daizen Maeda y defina para abrir el marcador.

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Minutos más tarde, Anthony Elanga encaró por la banda derecha para luego rematar con la pierna izquierda al arco desde fuera del área y anotó un golazo para igualar el encuentro para los europeos.

Con este resultado, Japón se quedó con el segundo lugar con cinco puntos. Mientras que Suecia alcanzó el tercer lugar con cuatro unidades y postula a ser uno de los mejores terceros.

Revisa los goles del Japón vs Suecia acá

Países Bajos clasifica cómodamente ante un Túnez eliminado

De manera simultánea, Países Bajos enfrentó a Túnez para sellar su clasificación a los dieciseisavos del Mundial 2026.

La selección dirigida por Ronald Koeman marcó diferencia rápidamente. A los 3′ un autogol de Ellyes Skhiri tras un centro de Denzel Dumfries y a los 7′ con Brian Brobbey quien recibió una asistencia de cabeza de Virgil Van Dijk.

Después en el segundo tiempo, Túnez sorprendió y anotó el descuento bajo los pies de Hazem Mastouri a los 54′. Sin embargo, el cuadro europeo estiró su ventaja a los 62′ con Jan Paul van Hecke tras un gran cabezazo dentro del área chica y sentenció el partido.

Con esto, Países Bajos sumó siete puntos y se quedó en el primer lugar del Grupo F. Mientras que, Túnez se mantuvo en el último lugar con cero puntos.

Revisa los goles de Países Bajos vs Túnez acá

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