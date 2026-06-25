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AUDIO. Declaran Alerta Roja en Vicuña por incendio forestal que amenaza a la Central Hidroeléctrica Puclaro

A esta hora, una densa columna de humo es perfectamente visible desde diversos puntos de la Ruta al Valle de Elqui.

Gonzalo Miranda

Paulina Marín

Declaran Alerta Roja en Vicuña por incendio forestal que amenaza a la Central Hidroeléctrica Puclaro

Declaran Alerta Roja en Vicuña por incendio forestal que amenaza a la Central Hidroeléctrica Puclaro

01:17

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Un complejo escenario se vive a esta hora en el Valle de Elqui. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED), en coordinación con la Corporación Nacional Forestal (CONAF), ha determinado declarar Alerta Roja para la comuna de Vicuña debido a un voraz incendio forestal que avanza sin control y amenaza directamente a infraestructura crítica de la zona.

El fuego se concentra actualmente en el Sector El Almendral, aguas arriba del Embalse Puclaro. La principal preocupación de las autoridades radica en que el siniestro presenta una amenaza inminente para las instalaciones de la Central Hidroeléctrica Puclaro, afectando de forma específica a las oficinas administrativas del sector Estanque Puclaro.

Revisa también

A esta hora, una densa columna de humo es perfectamente visible desde diversos puntos de la Ruta al Valle de Elqui, mostrando un avance preocupante en dirección a la cortina del embalse.

Despliegue total de emergencias

Bajo el protocolo que exige la Alerta Roja, se ha ordenado la movilización inmediata de la totalidad de los recursos disponibles del Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SINAPRED).

El combate del fuego se está realizando mediante un trabajo multidimensional:

  • Cuerpos de Bomberos: Voluntarios de Vicuña, Paihuano, La Serena y Coquimbo se despliegan en el terreno.
  • CONAF: Coparticipa activamente con brigadas forestales, técnicos especializados y camiones aljibe.
  • Apoyo Civil: Cuenta con el respaldo logístico de la Junta de Vigilancia del Río Elqui.

Reporte de Daños: Hasta el cierre de esta edición, afortunadamente no se reportan personas lesionadas ni daños estructurales confirmados.

La situación se encuentra en pleno desarrollo y bajo monitoreo permanente por parte de los equipos de emergencia. Las autoridades locales informaron que la Alerta Roja se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que las condiciones del incendio permitan su control seguro.

Llamado a la comunidad: Se solicita de manera urgente a los vecinos de sectores colindantes y a los turistas que transitan por el Valle de Elqui no acercarse a la zona del siniestro para facilitar el libre tránsito de los vehículos de emergencia y resguardar su propia seguridad.

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