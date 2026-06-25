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VIDEO. “¡Viva la libertad!”: Presidente Kast protagoniza fuerte discusión a los gritos con mujer que le gritó “nazi”

El tenso intercambio se registró en Villarrica durante una actividad oficial. El Mandatario respondió a una manifestante y el hecho terminó con intervención policial posterior.

Martín Neut

Diana Copa

Presidente Kast protagoniza fuerte discusión a los gritos con mujer

Presidente Kast protagoniza fuerte discusión a los gritos con mujer

02:05

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Un tenso momento se registró durante la visita del Presidente José Antonio Kast a la comuna de Villarrica, en el marco de una ceremonia de entrega de títulos de dominio a familias mapuche.

En el lugar, y mientras el Mandatario era recibido por adherentes y también por personas que manifestaban su rechazo, se produjo un intercambio verbal con una mujer que lo habría increpado en la vía pública.

Según registros difundidos en redes sociales y lo reportado por Radio ADN, la discusión se originó luego de que la mujer le gritara “nazi” al Presidente, lo que derivó en una respuesta directa de Kast.

En el registro audiovisual se escucha al Mandatario increparla por la situación en presencia del hijo de la mujer.

“¡Que su mamá no lo use a usted!”

“¡Nunca se deje intimidar, para que su mamá no lo use a usted!”, le dice al menor, mientras también se dirige a la madre: “¡Usted no use al niño en una situación como esta!”.

La mujer, en tanto, le responde en medio del altercado: “¡Usted está usando este momento!”, mientras otras personas presentes también intervienen en la discusión.

Tras el intercambio, el Presidente se retiró del lugar exclamando: “¡Viva la libertad! ¡Viva la libertad!”.

Posteriormente, y de acuerdo a los antecedentes difundidos, la mujer fue interceptada por personal de Carabineros de Chile y detenida, ya que mantenía órdenes de detención pendientes por delitos de estafa.

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