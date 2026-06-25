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El partido del Mundial 2026 que nadie quiere ganar: insólito escenario

Argelia y Austria se enfrentarán para definir al segundo clasificado del Grupo J, en un duelo donde una derrota podría resultar beneficiosa para alguna de las dos selecciones.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Maja Hitij - FIFA

Uno de los partidos más particulares del Mundial 2026 se disputará este sábado, cuando Argelia y Austria se enfrenten en Kansas City para definir al segundo clasificado del Grupo J, zona que ya se adjudicó Argentina.

Ambas selecciones llegan a la última jornada con tres unidades y con opciones de clasificar a los dieciseisavos de final. Sin embargo, el duelo tendrá un condimento especial, ya que una derrota no sería del todo negativa por el formato del torneo.

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Eso porque el equipo que finalice en el segundo lugar del Grupo J tiene altas probabilidades de cruzarse en la siguiente fase con España, asumiendo que el conjunto ibérico asegure el liderato de su grupo, algo que se definirá antes de este partido.

En cambio, el perdedor tendría, en principio, un cruce más favorable. Si Argelia o Austria logran avanzar como uno de los mejores terceros, enfrentarían igualmente a un ganador de grupo, aunque entre las opciones aparecen Canadá, México, Suiza, Colombia o Estados Unidos, rivales que, en el papel, se presentan más accesibles que el conjunto europeo.

En otras palabras, el premio de quedar arriba en la tabla podría ser recibir un castigo deportivo. Por lo mismo, se especula que a ambos les sirve más la derrota para pasar de ronda como uno de los mejores terceros. Eso sí, para eso dependerán de los resultados de otros grupos.

En caso de un empate, Austria terminaría segunda y tendría grandes chances de enfrentarse a España. El partido entre la escuadra austriaca y los argelinos se jugará este sábado 27 de junio a las 22:00 horas de Chile en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos.

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