VIDEO. Los Tenores, entre Michael Clark en Fiscalía y la sanción a Javier Correa
En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también debatieron sobre el alcance del derecho de admisión en el fútbol chileno, además de anticipar la jornada mundialera y más.
En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio, nuestros panelistas comentaron la situación judicial que vive el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, que asistió a declarar ante Fiscalía.
Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz (desde Estados Unidos), Víctor Cruces y Carlos Costas también desmenuzaron la sanción de cuatro fechas al delantero de Colo Colo, Javier Correa, por criticar al árbitro Nicolás Gamboa.
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Además, analizaron la polémica por el cobro de derechos de formación de un jugador que tiene a Provincial Osorno en serio riesgo económico, junto con adelantar la jornada mundialera de hoy.
Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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