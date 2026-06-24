;

VIDEO. Los Tenores, entre Michael Clark en Fiscalía y la sanción a Javier Correa

En el programa de este miércoles, nuestros panelistas también debatieron sobre el alcance del derecho de admisión en el fútbol chileno, además de anticipar la jornada mundialera y más.

Carlos Madariaga

Los Tenores, entre Michael Clark en Fiscalía y la sanción a Javier Correa

Los Tenores, entre Michael Clark en Fiscalía y la sanción a Javier Correa / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio, nuestros panelistas comentaron la situación judicial que vive el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, que asistió a declarar ante Fiscalía.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz (desde Estados Unidos), Víctor Cruces y Carlos Costas también desmenuzaron la sanción de cuatro fechas al delantero de Colo Colo, Javier Correa, por criticar al árbitro Nicolás Gamboa.

Revisa también:

ADN

Además, analizaron la polémica por el cobro de derechos de formación de un jugador que tiene a Provincial Osorno en serio riesgo económico, junto con adelantar la jornada mundialera de hoy.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad