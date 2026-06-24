Los Tenores, entre Michael Clark en Fiscalía y la sanción a Javier Correa / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio, nuestros panelistas comentaron la situación judicial que vive el expresidente de Azul Azul, Michael Clark, que asistió a declarar ante Fiscalía.

Cristián Arcos, Rodrigo Hernández, Danilo Díaz (desde Estados Unidos), Víctor Cruces y Carlos Costas también desmenuzaron la sanción de cuatro fechas al delantero de Colo Colo, Javier Correa, por criticar al árbitro Nicolás Gamboa.

Además, analizaron la polémica por el cobro de derechos de formación de un jugador que tiene a Provincial Osorno en serio riesgo económico, junto con adelantar la jornada mundialera de hoy.

Revive la edición de Los Tenores de este miércoles 24 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.