La fase de grupos del Mundial 2026 entró en su etapa final y nos trae importantes partidos que definirán a los próximos clasificados a los dieciseisavos de la Copa del Mundo.

En el Grupo E, ya tiene un clasificado asegurado en el siguiente fase: Alemania. En el caso de las otras selecciones todavía tienen opciones y saldrán en búsqueda de los tres puntos para escalar al segundo puesto o ser el mejor tercero.

En el marco de la última fecha, Ecuador deberá enfrentar al poderoso equipo dirigido por Julian Nagelsmann para conseguir el milagro y mantener la ilusión en la Copa del Mundo. En el otro partido, Curazao quiere volver a dar la sorpresa y vencer a Costa de Marfil para obtener una inédita clasificación.

¿Cuándo y a qué hora juega Ecuador-Alemania y Curazao-Costa de Marfil por el Mundial 2026?

Los dos encuentros se disputarán de manera simultánea a las 16:00 horas de Chile este jueves 25 de junio, con transmisión de ADN Deportes.

El duelo entre sudamericanos y europeos se jugará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. En cambio, el compromiso entre los caribeños y africanos será en el Lincoln Financial Field de Filadelfia. Ambos partidos, en Estados Unidos.

¿Cómo y dónde ver en vivo Ecuador-Alemania y Curazao-Costa de Marfil por el Mundial 2026?

El juego entre Ecuador y Alemania será transmitido por televisión abierta por Chilevisión. En cambio en el cable se podrá ver por DSports, canal exclusivo para los clientes de Directv. Mientras que estará disponible en las sigueintes plataformas de streaming: DGO, Paramount+ y Disney+.

Por el lado del partido entre Curazao y Costa de Marfil, no se podrá ver por televisión abierta. Por el cable estará disponible en DSports. Al mismo tiempo, será transmitido por streaming en DGO y Paramount+.

Jueves 25 de junio

RESUMEN | Ecuador 2-1 Alemania | MetLife Stadium

Goles: 0-1; 2′ Leroy Sané (ALE) | 1-1; 9′ Nilson Angulo (ECU) | 2-1; 78′ Gonzalo Plata (ECU)

RESUMEN | Curazao 0-2 Costa de Marfil | MetLife Stadium

Goles: 0-1; 7′ Nicolas Pépé (CDM) | 0-2; 64′ Nicolas Pépé (CDM)