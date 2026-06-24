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Suiza se hace respetar ante Canadá y conquista el Grupo B del Mundial 2026

En el mismo grupo, Bosnia venció a Catar y se ilusiona con avanzar a los dieciseisavos de final como mejor tercero.

Daniel Ramírez

Suiza se hace respetar ante Canadá y conquista el Grupo B del Mundial 2026

Suiza se hace respetar ante Canadá y conquista el Grupo B del Mundial 2026 / Jared C. Tilton - FIFA

Este miércoles, por la última fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, Suiza y Canadá disputaron un duelo clave donde estaba en juego el primer lugar del Grupo B.

El conjunto europeo se impuso por 2-1 sobre la escuadra norteamericana con goles de Rubén Vargas (46′) y Johan Manzambi (57′), mientras que Promise David (76′) anotó el descuento para los locales.

De esta forma, la selección suiza llegó a los 7 puntos y se quedó con el liderato del grupo, clasificando a los dieciseisavos de final. En tanto, el combinado canadiense terminó en segundo lugar con 4 unidades y también se instaló en la siguiente ronda del torneo.

En el mismo Grupo B, Bosnia-Herzegovina derrotó 3-1 a Catar y finalizó en la tercera posición con 4 unidades, al igual que Canadá, pero con peor diferencia de gol. Y en el último lugar quedó el elenco catarí, que solo sumó un punto en el certamen.

De momento, Bosnia estaría avanzando a la fase de 16avos como mejor tercero, a la espera de que se definan los otros grupos del Mundial 2026.

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