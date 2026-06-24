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EN VIVO. Paraguay y Australia van por el segundo puesto: se define el Grupo D del Mundial 2026 que encabeza Estados Unidos

El elenco norteamericano, ya clasificado a los dieciseisavos de final, se mide ante una eliminada escuadra turca, mientras paraguayos y australianos se disputan el segundo lugar.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / Shaun Clark/ISI Photos

La fase de grupos del Mundial 2026 sigue llegando a su fin y este jueves será el turno de la resolución del Grupo D, integrado por Estados Unidos, Australia, Paraguay y Turquía.

El elenco norteamericano llega a la última jornada como el líder de la zona con 6 puntos y el boleto asegurado a los dieciseisavos de final.

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Aun así, los dirigidos por Mauricio Pochettino buscan cerrar la fase grupal con una campaña perfecta cuando enfrenten a Turquía, selección que ya no tiene opciones de avanzar tras caer en sus dos primeras presentaciones y quedarse sin unidades.

Por otro lado, Paraguay y Australia se juegan el segundo puesto tras llegar a la última fecha igualados con 3 puntos. El ganador del duelo avanzará directamente a la siguiente fase, mientras que el perdedor deberá esperar otros resultados para aspirar a una clasificación como uno de los mejores terceros.

¿Cuándo y a qué hora juegan Estados Unidos vs. Turquía y Paraguay vs. Australia en el Mundial 2026?

Ambos encuentros, correspondientes a la tercera fecha del Grupo B, se disputarán en simultáneo este jueves 25 de junio a partir de las 22:00 horas de Chile.

El duelo entre Estados Unidos y Turquía se juega en el SoFi Stadium de Los Ángeles, mientras que el choque entre Paraguay y Australia tiene como escenario el Levi’s Stadium de San Francisco.

¿Dónde y cómo ver en vivo el Estados Unidos-Turquía y Paraguay-Australia?

En Chile, el partido entre Estados Unidos y Turquía será transmitido en televisión por DSports, disponible exclusivamente para clientes de DirecTV. Además, podrá seguirse vía streaming a través de DGO y DAZN.

En tanto, el duelo entre Paraguay y Australia será emitido por Chilevisión en televisión abierta y a través de DSports en TV cable. También estará disponible en las plataformas DGO, DAZN y Disney+.

Jueves 25 de junio

  • EN VIVO | Paraguay 0-0 Australia | Estadio Bahía San Francisco

Goles:

  • EN VIVO | Turquía 1-1 Estados Unidos | Estadio Los Ángeles

Goles: 0-1; 3′ Auston Trusty (USA) | 1-1; 10′ Arda Güler (TUR)

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