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VIDEO. Colombia sueña en grande tras avanzar de ronda en el Mundial 2026: “Venimos en crecimiento, somos un equipo con hambre”

Jefferson Lerma anticipó la “final” por el primer lugar del grupo ante Colombia.

Carlos Madariaga

Gloria Bejarano

Colombia sueña en grande tras avanzar de ronda en el Mundial 2026: “Venimos en crecimiento, somos un equipo con hambre”

Colombia sueña en grande tras avanzar de ronda en el Mundial 2026: “Venimos en crecimiento, somos un equipo con hambre” / ULISES RUIZ

Colombia batalló pero logró imponerse ante Congo para abrochar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Lo que preparamos durante la semana nos salió perfecto, ahora solo queda recuperarnos y pensar en lo que viene”, remarcó en zona mixta el volante Jefferson Lerma, abordando lo complejo que fue el encuentro contra los africanos.

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“Supimos controlar la ansiedad, lo intentamos. Tuvimos creo que 14 remates el primer tiempo, pero los cambios entraron súper bien y nos dieron más tranquilidad de cara al arco”, aseguró el jugador del Crystal Palace, ya pensando en el choque del sábado ante Portugal, donde buscarán el liderato de la zona.

“No va a ser fácil, es un gran rival y vamos a trabajar. Venimos en crecimiento, somos un equipo con hambre y vamos a pelear el primer tiempo”, comentó Lerma, tranquilo ante la chance de enfrentar en cancha a Cristiano Ronaldo.

Es una leyenda, he podido enfrentarlo antes, pero ahora solo queda pensar en Colombia y hacer nuestro trabajo”, cerró el seleccionado colombiano.

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