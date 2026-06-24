Reconocido cantante urbano chileno revela que terminó cuarto medio a los 27 años: “Me daba un poco de vergüenza decirlo”

El cantante urbano chileno Julianno Sosa compartió este fin de semana un importante logro personal. A sus 27 años, terminó su enseñanza media y aseguró que espera continuar estudiando en el futuro.

A través de sus historias de Instagram, el puentealtino contó que se había mantenido alejado de las redes, pero reapareció para dar a conocer la noticia. “Hace tiempo no me reportaba pero aquí estoy y con buenas noticias”, señaló al inicio de su mensaje.

En ese contexto, el artista reconoció que durante años le costó hablar del tema. “Tal vez a muchos no les importe, pero una de ellas me daba un poco de vergüenza decirlo, pero es mi realidad”, afirmó, antes de revelar que “terminé mi 4to medio”.

“Lo logré familia”

Julianno Sosa explicó además que había dejado inconclusos sus estudios durante su etapa escolar, una situación de la que se arrepintió con el paso del tiempo.

“Muchos saben que yo abandoné la escuela en mis tiempos de escolar (...) pero lo logré familia, lo terminé y pretendo seguir estudiando”, expresó.

El anuncio llega en medio de un presente en que el cantante ha buscado retomar su carrera y reconstruir su imagen pública, luego de enfrentar diversos episodios judiciales en Chile y Estados Unidos.