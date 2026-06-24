Hombre entró a un motel y al rato recibió un mensaje pidiendole $500 mil: una mujer fue detenida por extorsión en Iquique / zoka74

Un hombre que ingresó junto a una mujer a un motel ubicado en pleno sector céntrico de Iquique se convirtió en la víctima de una trama de chantaje y extorsión. El afectado se encontraba al interior del establecimiento, emplazado en la calle Sargento Aldea, cuando comenzó a recibir una serie de mensajes a través de la aplicación WhatsApp.

En las comunicaciones, desconocidos le adjuntaron fotografías explícitas de su ingreso al recinto de alojamiento y le exigieron el pago inmediato de $500.000 en efectivo. La violenta advertencia de los extorsionadores indicaba de forma explícita que, en caso de negarse a entregar el dinero de manera oportuna, las imágenes capturadas serían enviadas directamente a su esposa.

La peluquería del frente como centro de operaciones

A medida que avanzaba la presión psicológica por los mensajes de texto, la víctima recibió instrucciones específicas para concretar la transacción. Los delincuentes lo instruyeron a trasladarse hasta una peluquería ubicada justo de frente al motel, recinto comercial donde debía realizar la entrega material de la suma de dinero exigida.

Sin embargo, el afectado tomó la decisión de no ceder ante la presión económica del chantaje y acudió de inmediato ante las autoridades policiales para estampar la denuncia correspondiente. El aviso oportuno permitió que personal de la Primera Comisaría de Carabineros de Iquique reaccionara con rapidez, desplegando un operativo de vigilancia en las inmediaciones del cuadrante.

Detención e incautación de evidencia clave

El procedimiento policial culminó con la detención in fraganti de una mujer de nacionalidad boliviana, de oficio peluquera, quien fue apuntada como la responsable de haber participado activamente en la dinámica extorsiva en contra del cliente.

Durante el arresto de la trabajadora, los efectivos policiales lograron incautar su teléfono celular, dispositivo tecnológico que al ser revisado de manera preliminar mantenía de forma intacta los registros de los mensajes enviados, las fotografías de seguimiento y los textos vinculados a la exigencia del dinero.

La imputada fue puesta a disposición del Ministerio Público para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención y posterior formalización de cargos por el delito de extorsión en el Juzgado de Garantía de Iquique.