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Se entrega miembro de banda que participó en el tour delictual donde un niño de 12 años fue asesinado en San Bernardo

Con su presentación en la 62ª Comisaría, el caso por la encerrona fatal suma nuevos antecedentes en la investigación que mantiene a otros implicados detenidos.

Martín Neut

Matías Castillo

Se entrega miembro de banda que participó en el tour delictual donde un niño de 12 años fue asesinado

Se entrega miembro de banda que participó en el tour delictual donde un niño de 12 años fue asesinado

01:06

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Uno de los siete integrantes de la banda criminal detrás del robo con homicidio que terminó con la muerte de un niño de 12 años en la comuna de San Bernardo se entregó voluntariamente a Carabineros este miércoles.

Se trataría de un hombre mayor de edad, quien llegó hasta la 62ª Comisaría de San Bernardo y habría participado en el robo anterior a la muerte del menor de edad.

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Tras el primer robo en que participaron siete personas se dividieron en dos grupos. Uno de esos grupos, de cinco sospechosos de los que habla el Gobierno, fue el responsable de la muerte del niño. Hasta ahora falta detener solo a uno en la investigación por la encerrona ocurrida la madrugada del martes 23 en el sector de Catemito.

Con esta entrega, la cifra de involucrados conocidos asciende a cinco. Durante la jornada anterior, otro adolescente de 17 años ya se había presentado voluntariamente en la 14ª Comisaría, reconociendo su participación en los hechos.

En paralelo, el tribunal ya había decretado prisión preventiva para dos adultos e internación provisoria para un menor de edad, mientras la Fiscalía Occidente mantiene diligencias para esclarecer la totalidad de los responsables del delito.

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