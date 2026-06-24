Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 25 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile
La agenda de encuentros de la Copa del Mundo para este jueves contempla seis duelos.
Hoy, jueves 25 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.
Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos D, E y F de la Copa del Mundo.
Revisa también:
Grupo E
La programación del Mundial 2026 hoy 25 de junio arrancará a las 16:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Alemania enfrentará a Ecuador. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.
El otro será entre Costa de Marfil ante Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo F
Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 19:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Japón enfrentará a Suecia. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
El otro se desarrollará en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde Países Bajos se medirá ante Túnez, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
Grupo D
La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 22:00 horas. Uno será en el Levi’s Stadium de San Francisco, donde Paraguay enfrentará a Australia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+
El otro compromiso tendrá a Estados Unidos contra Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.
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