Partidos del Mundial 2026 hoy, jueves 25 de junio: horarios, canal de TV y dónde ver en vivo en Chile / Agencia Getty

Hoy, jueves 25 de junio, sigue la disputa del Mundial 2026, con una agenda que contempla seis partidos.

Estos encuentros corresponden a la última fecha de los grupos D, E y F de la Copa del Mundo.

Grupo E

La programación del Mundial 2026 hoy 25 de junio arrancará a las 16:00 horas con dos choques en paralelo. Uno será en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Alemania enfrentará a Ecuador. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+.

El otro será entre Costa de Marfil ante Curazao en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, el cual se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo F

Esta zona del Mundial 2026 comienza su actividad a contar de las 19:00 horas, con dos juegos en paralelo. Uno será en el AT&T Stadium de Dallas, lugar en que Japón enfrentará a Suecia. Este juego se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

El otro se desarrollará en el Arrowhead Stadium de Kansas, donde Países Bajos se medirá ante Túnez, encuentro que se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.

Grupo D

La última fecha de esta zona tendrá dos partidos en simultáneo a contar de las 22:00 horas. Uno será en el Levi’s Stadium de San Francisco, donde Paraguay enfrentará a Australia. Este juego será transmisión de ADN Deportes y se podrá seguir en la señal de Chilevisión en TV abierta, D Sports en TV cable y las plataformas Disney+ y Paramount+

El otro compromiso tendrá a Estados Unidos contra Turquía en el SoFi Stadium de Los Ángeles, encuentro que se podrá seguir por la señal de D Sports en TV cable y la plataforma Paramount+.