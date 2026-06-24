En una reveladora conversación en el programa De Esto Se Habla, una coproducción de Radio ADN y el diario El País conducida por Rocío Montes, el destacado académico de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica e investigador de McGill University, Juan Pablo Luna, analizó con crudeza la profunda crisis de seguridad, la pérdida de confianza en las instituciones y el complejo panorama que enfrentan los jóvenes en Chile tras hechos de alta connotación social, como el trágico asesinato de un niño de 12 años en San Bernardo.

Durante el diálogo, Luna advirtió que el problema trasciende las fronteras de los sectores vulnerables y que el país se enfrenta al colapso de sus estructuras tradicionales de integración, agravado por una clase política que opta por el espectáculo antes que por soluciones de fondo.

El quiebre de la promesa educativa y la emergencia de economías alternativas

Para el académico, la raíz de la vinculación de jóvenes en actividades de riesgo o derechamente delictivas no se limita a la delincuencia común, sino a un desencanto sistémico. “Lo que uno ve en términos más generales con los jóvenes es, por un lado, el quiebre de la promesa de la educación como una palanca de movilidad social ascendente“, sostuvo Luna, agregando que “la educación está en una crisis bien brutal en el sentido de articular visiones de futuro deseables para los jóvenes".

De acuerdo con el investigador, ante esta carencia, han irrumpido dinámicas de inserción económica fuera del mercado tradicional: “Estamos viendo jóvenes que hoy están haciendo o se están involucrando en una serie de actividades para buscar un futuro por fuera de lo que desde las élites, desde el paradigma de la modernización y del desarrollo, pensamos como una carrera tradicional".

Estas alternativas van desde el comercio informal y digital hasta áreas grises o ilícitas. “Las versiones más benignas tienen que ver con ser un youtuber o un influencer (...). En el caso de las chicas, la venta de contenido sexual en plataformas es algo que se está empezando a ver. El tema de las apuestas online, tenemos mucha gente y muchos cabros hoy apostando", explicó Luna, quien advirtió que esta realidad permea todos los niveles socioeconómicos, incluyendo a los denominados “narcosorrones” en sectores de altos ingresos.

Este fenómeno, enfatizó, no es exclusivamente local: “Esto es global y está pasando más allá de Chile”. Relató que, incluso dictando clases en Canadá, observó a alumnos de élite “metidos en tratar de especular con apuestas, shecoins, meme coins, polymarket, algunos reportando tener problemas de endeudamiento".

El fracaso de las “balas de plata” y la crisis en las policías

Frente a la crisis de seguridad pública, Luna cuestionó duramente la reacción de las autoridades y líderes políticos que, tras tragedias de alta connotación social, suelen proponer medidas extremas como la militarización o aumentos de penas. “Tenemos una política que está jugando todo el tiempo a corto plazo, todo el tiempo en base a acusaciones cruzadas y a tratar de extraer rentabilidad electoral rápida de situaciones tan terribles como esta", fustigó.

El académico advirtió sobre los peligros del populismo penal: “Estamos en una carrera punitiva y punitivista, cuando la evidencia muestra que esas soluciones punitivas terminan empeorando el problema por distintos mecanismos y distintas vías. Estamos buscando balas de plata“. En su lugar, apuntó a que las salidas viables son más complejas y menos llamativas, como “coordinar mejor y afiatar mucho más cómo funcionan, cómo comparten información, cómo coordinan en su bajada territorial distintas agencias del Estado”.

Asimismo, alertó sobre una problemática silenciosa pero estructural: la crisis de reclutamiento de las policías. “Las policías en Chile están teniendo un problema de reclutamiento, no están logrando llenar las vacantes que abren. Eso tiene que ver con que son menos los jóvenes que hoy ven en una carrera policial un futuro deseable, razonable, aceptable", afirmó, lo que debilita aún más la capacidad operativa del Estado frente al crimen organizado.

Una “polarización rasca” y la desconexión con la ciudadanía

Al analizar el clima político actual, que incluye los primeros meses de administración bajo el esquema presidencial de José Antonio Kast condicionado por el voto obligatorio, Luna describió un escenario marcado por la irrelevancia del debate público para la vida cotidiana de las personas. “Es una polarización rasca. Son personajes estridentes que pelean ahí arriba, y buena parte de la sociedad está discutiendo otras cosas (...). No está mirando a la política, no está mirando a lo institucional, está tratando de básicamente seguir adelante con su vida", detalló.

El experto utilizó el marco conceptual del economista Albert Hirschman para explicar la actitud de los chilenos frente al sistema: “Cuando uno está desconforme con una institución tiene dos opciones: protestar, activar la voz, o la opción de salida, dejar la institución. Lo que regula esto es la lealtad. Yo creo que lo que estamos viendo en Chile es un proceso de deserción de parte relevante de la ciudadanía de la vida en sociedad, de la vida en común, de las instituciones, y la política es culpable de esa pérdida de lealtad“.

Finalmente, Juan Pablo Luna concluyó con una dura crítica al comportamiento de la élite gobernante: “Tenemos una política sin quilla en la sociedad, una política disfuncional sin legitimidad, con muy poca capacidad de gobernar y que recurre a esta estridencia (...). Mientras tanto, estamos distraídos con este juego de personajes, bastante nefasto en mi opinión".