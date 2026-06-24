Revelan que conductor liberado tras manejar a 264 km/h es primo de la esposa del ministro de Seguridad Pública

Un vuelco de alto impacto político y judicial sumó el caso del automovilista que fue detenido en la Región Metropolitana tras ser sorprendido conduciendo a la extrema velocidad de 264 kilómetros por hora. Según una revelación periodística de Fast Check, el sujeto, quien posteriormente quedó en libertad y conservando su licencia de conducir, es primo directo de la esposa del ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.

Este nuevo antecedente profundiza la controversia pública en torno al imputado, de quien ya se había informado previamente su vinculación económica con el Grupo Izquierdo Menéndez, un influyente conglomerado familiar con participación en diversas sociedades empresariales del país.

El árbol genealógico que conecta con el Gobierno

De acuerdo con la información oficial de la Biblioteca del Congreso Nacional y los antecedentes comerciales verificados, el nexo familiar se desglosa de la siguiente manera:

Matrimonio de Estado: El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está casado con Luz María Izquierdo Irarrázaval.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, está casado con Luz María Izquierdo Irarrázaval. Vínculo sanguíneo: El padre de Luz María Izquierdo y el padre del conductor detenido son hermanos legítimos.

El padre de Luz María Izquierdo y el padre del conductor detenido son hermanos legítimos. Parentesco directo: Por consiguiente, la esposa del secretario de Estado y el conductor que protagonizó el peligroso exceso de velocidad son primos hermanos.

En el plano empresarial, se detalló además que mientras el conductor forma parte activa de los miembros controladores de una de las firmas de la familia Izquierdo Menéndez, la cónyuge del ministro figura junto a sus padres en otra de las empresas que integran el mismo holding.

El ministro

El ministro de Seguridad salió al paso de la polémica a través de sus redes sociales, donde señaló que “Al igual que todos los chilenos, condeno categóricamente el actuar indolente, temerario y nefasto del imputado, con quien no tengo relación de amistad ni cercanía”.

Además, “agregó que Conductas como las de este sujeto deben ser sancionadas con todo el rigor de la ley. Quien pone en riesgo la vida de terceros, con total desprecio, debe asumir las consecuencias de sus acto”.