Aníbal Mosa habla sobre la sanción a Javier Correa y sorprende con esta acusación: “Es hasta clasista”
El presidente de Blanco y Negro evidenció toda su molestia por la sanción de cuatro fechas al delantero argentino y anunció que van a apelar.
Durante la jornada de este martes, el Tribunal de Disciplina de la ANFP sancionó con cuatro fechas de suspensión a Javier Correa, delantero de Colo Colo, por sus dichos contra el árbitro Nicolás Gamboa.
Tras una reunión del directorio de Blanco y Negro, Aníbal Mosa habló con los medios de comunicación para mostrar todo su malestar por el duro castigo al atacante argentino.
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“Vamos a apelar. La encontramos injusta, inadecuada, desproporcionada y hasta clasista... Estamos molestos, muchos colocolinos estamos molestos porque creemos que no se está midiendo de la misma vara a todo el mundo”, comenzó declarando el presidente de Blanco y Negro.
Al ser consultado de por qué cree que es clasismo, Mosa disparó a todos por la imparcialidad al momento de sancionar un jugador. “Se toma de cierta manera una situación que en otros casos peores no se aplicó... Esto raya en lo inconstitucional porque están dejando sin trabajo a una persona por un mes”, señaló enojado.
“Se nos pide que mejoremos la liga, se nos pide que traigamos jugadores para mejorar la liga, se nos pide que traigamos jugadores caros, se nos pide que nos reforcemos para que después hayan personas que solamente al antojo puedan decir de que esta persona no puede jugar cuatro fechas”, criticó.
Sobre el caso de Javier Correa, Mosa comparó este caso con el de Marcelo Díaz, capitán de la Universidad de Chile, quien no recibió sanción por criticar duramente al arbitraje.
“Si es que hay algún error que cometió con respecto a sus dichos, fueron bastante menores a los que dijo Marcelo Díaz u otros personajes. Entonces, te vuelvo a decir, desproporcionada completamente”, sentenció Mosa.
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