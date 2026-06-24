Se fue de Colo Colo este año, partió al extranjero y su carrera puede dar un nuevo giro: oferta inesperada

Alan Saldivia dejó Colo Colo a comienzos de año para fichar por Vasco da Gama. El equipo de Río de Janeiro desembolsó 1,2 millones de dólares por el 55% del pase del defensa uruguayo, quien abandonó el Estadio Monumental tras dos temporadas.

Sin embargo, a seis meses de su llegada al fútbol brasileño, el futuro del zaguero de 24 años podría dar un nuevo giro. Según informó el periodista uruguayo Alfonso Irrazabal de Carve Deportiva, Saldivia fue ofrecido a Peñarol de cara al segundo semestre de la temporada 2026.

La información comenzó a tomar fuerza luego de las declaraciones realizadas por el representante de futbolistas Edgardo Lasalvia, quien reconoció contactos con el cuadro charrúa para ofrecer a un defensor que actualmente milita en Brasil.

“Ofrecimos un zaguero uruguayo que juega en Brasil a Peñarol”, señaló Lasalvia en conversación con Carve Deportiva.

Luego, Irrazábal confirmó que el futbolista al que hacía referencia el agente es Saldivia. “¡Es él! Alan Saldivia es el zaguero uruguayo que ofreció Lasalvia”, informó el comunicador a través de sus redes sociales.

El exdefensor albo llegaría a Peñarol para reemplazar a Nahuel Herrera, central que tiene opciones de continuar su carrera en el fútbol alemán y que, en caso de partir, obligaría al “Manya” a salir al mercado en busca de un nuevo refuerzo.

En la actual temporada, Alan Saldivia acumula 20 partidos disputados con Vasco da Gama entre el Brasileirao, el Campeonato Carioca, la Copa de Brasil y la Copa Sudamericana. Aún no registra goles ni asistencias, aunque ha mantenido una presencia constante en el equipo titular del conjunto brasileño.