Neymar hace historia en su regreso con Brasil en el Mundial 2026: igualó a Pelé, Ronaldo y Cafú

Hasta que llegó el día en que Neymar debutó en el Mundial 2026. Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, hizo ingresar al atacante del Santos en el segundo tiempo de la victoria 3-0 ante Escocia para que el astro vuelva a defender a la ‘Canarinha’ tras más de 900 días de ausencia.

Con su debut en la cita planetaria, el ‘10′ consiguió estar presente en su cuarta Copa del Mundo y entró a una selecta lista de futbolistas brasileños que lo han logrado en la historia.

Antes que Neymar, solo ocho jugadores pudieron disputar cuatro mundiales con la ‘Scratch’: Cafú, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leao, Nilton Santos, Pelé, Ronaldo y Thiago Silva.

El esperado regreso de Neymar con la selección brasileña

Neymar fue citado al Mundial 2026 en medio de las dudas sobre su estado físico. El delantero del Santos se lesionó del gemelo y puso en duda su participación en la fase de grupos. Sin embargo, realizó un intenso tratamiento y evolucionó de manera positiva para poder jugar antes.

La última vez que el astro brasileño disputó el último partido con la ‘Verdeamarela’ el 17 de octubre del 2023, cuando enfrentó a Uruguay en el Estadio Centenario. En este encuentro, el ex Barcelona sufrió una grave lesión en la rodilla que lo alejó varios meses del campo de juego.