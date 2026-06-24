;

Neymar hace historia en su regreso con Brasil en el Mundial 2026: igualó a Pelé, Ronaldo y Cafú

El astro brasileño alcanzó su cuarta participación en una Copa del Mundo y entró a una lista de históricos futbolistas de la “Verdeamarela”.

Lucas San Martín

(Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)

(Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images) / Hannah Peters - FIFA

Hasta que llegó el día en que Neymar debutó en el Mundial 2026. Carlo Ancelotti, entrenador de la selección brasileña, hizo ingresar al atacante del Santos en el segundo tiempo de la victoria 3-0 ante Escocia para que el astro vuelva a defender a la ‘Canarinha’ tras más de 900 días de ausencia.

Con su debut en la cita planetaria, el ‘10′ consiguió estar presente en su cuarta Copa del Mundo y entró a una selecta lista de futbolistas brasileños que lo han logrado en la historia.

Más información

ADN

Antes que Neymar, solo ocho jugadores pudieron disputar cuatro mundiales con la ‘Scratch’: Cafú, Castilho, Djalma Santos, Emerson Leao, Nilton Santos, Pelé, Ronaldo y Thiago Silva.

El esperado regreso de Neymar con la selección brasileña

Neymar fue citado al Mundial 2026 en medio de las dudas sobre su estado físico. El delantero del Santos se lesionó del gemelo y puso en duda su participación en la fase de grupos. Sin embargo, realizó un intenso tratamiento y evolucionó de manera positiva para poder jugar antes.

La última vez que el astro brasileño disputó el último partido con la ‘Verdeamarela’ el 17 de octubre del 2023, cuando enfrentó a Uruguay en el Estadio Centenario. En este encuentro, el ex Barcelona sufrió una grave lesión en la rodilla que lo alejó varios meses del campo de juego.

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad