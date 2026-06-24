Formalizarán Gonzalo Feito por violencia intrafamiliar: expareja lo denunció en 2024

La Fiscalía Metropolitana Oriente informó que el próximo 1 de septiembre formalizará al periodista Gonzalo Feito por una denuncia de violencia intrafamiliar presentada por su expareja en 2024.

La causa será revisada por el delito de “maltrato habitual”, según confirmó el Ministerio Público.

De acuerdo con los antecedentes entregados, la denuncia fue realizada en la 37ª Comisaría de Vitacura y, tras casi dos años de tramitación, la fiscalía fijó la audiencia de formalización.

Desde el organismo señalaron que los detalles del caso se mantienen en reserva con el fin de resguardar a la víctima.

La situación judicial de Feito se conoce además en medio de la exposición pública que ha tenido en las últimas semanas, luego de su polémica salida del programa Sin Filtro y de su conflicto con el también periodista Sebastián Eyzaguirre.