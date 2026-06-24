El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, valoró la aprobación en general de la idea de legislar el Plan de Reconstrucción Nacional en el Senado, calificándola como un paso fundamental para reactivar el crecimiento económico, el empleo y las remuneraciones en el país.

La iniciativa legislativa, que busca además la reconstrucción de las regiones de Ñuble y Biobío, sorteó su primera valla en la Cámara Alta con un estrecho margen de 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención.

Tras concluir la jornada legislativa, el secretario de Estado agradeció el respaldo de los parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición. En sus declaraciones, Quiroz enfatizó el profundo impacto que tendrá la propuesta para el desarrollo nacional, asegurando que se trata de un proyecto de ley “sumamente relevante para el futuro del país” que busca “recuperar nuestro crecimiento, recuperar nuestra esperanza en el empleo, en las remuneraciones, en la prosperidad y desde luego en la reconstrucción de Ñuble y Biobío”.

Asimismo, el jefe de la cartera fiscal dedicó palabras de reconocimiento a la coalición oficialista que respalda al Presidente José Antonio Kast, valorando “su cohesión y sus aportes” en el diseño del plan, y recalcó que los equipos de Gobierno continúan trabajando diariamente con ahínco en este y otros frentes.

Apertura al diálogo en la discusión particular

Con la mirada puesta en el segundo trámite de la iniciativa, que corresponde a la discusión de las indicaciones en las comisiones técnicas del Senado, el ministro Quiroz adelantó que el Ejecutivo mantendrá una postura flexible para integrar propuestas que enriquezcan el texto. En esa línea, aseguró que buscarán ampliar los consensos políticos alcanzados hasta ahora.

“En la etapa que viene, la discusión particular, vamos a ir recogiendo muchas de las ideas que hemos recibido y pensamos que en esa etapa vamos a ir consiguiendo también más apoyo”, anticipó la autoridad, manifestando su convicción de que el proceso legislativo concluirá con un proyecto que “definitivamente busca y le va a cambiar la cara al futuro de nuestro país”.