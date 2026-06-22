Seremi de Seguridad Pública por serie de avisos de bomba en Santiago: “Son personas anónimas que lo hacen para llamar la atención”

Una serie de avisos de bomba obligó a evacuar distintos recintos de Santiago durante esta jornada, entre ellos el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), el Centro de Justicia, los Juzgados Civiles y el Zoológico Nacional.

El operativo fue liderado por el GOPE de Carabineros, tras la recepción de correos electrónicos que advertían la supuesta presencia de explosivos.

Desde la policía uniformada se informó que no se encontraron amenazas en los Juzgados Civiles, el Palacio de Tribunales ni el Centro de Justicia, mientras que el zoológico permanecía en proceso de revisión.

En el GAM, la alerta se activó mientras se desarrollaba un encuentro sobre inteligencia artificial con presencia de autoridades.

“Lo están haciendo para llamar la atención”

El seremi de Seguridad Pública de la región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, descartó una alerta coordinada. “No existe una alerta masiva, existieron mensajes que fueron mínimos a diferentes instituciones”, señaló.

Además, sostuvo que los correos buscarían generar alarma: “Hubo un mensaje que fue enviado al GAM por intermedio de un e-mail y a distintas instituciones del Estado con la finalidad de provocar una alarma pública, un caos”.

El seremi agregó que no hay responsables identificados hasta ahora. “No existe ningún grupo que se adjudica este tipo de mensajes. Son personas anónimas que lo están haciendo para llamar la atención”, afirmó. También indicó que el caso fue informado al Ministerio Público y que se presentará una querella por las amenazas.