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Evacuación en el GAM por aviso de bomba: autoridades descartan presencia de explosivos

Una evacuación preventiva se realizó este lunes en el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM), ubicado en la comuna de Santiago, luego de que se reportara una amenaza de bomba en el recinto.

Según informó Carabineros, personal del establecimiento alertó sobre la recepción de un correo electrónico que advertía de la presencia de un posible artefacto explosivo , por lo que se procedió a evacuar la totalidad del edificio, donde se encontraban 120 personas.

Ante esta situación, se suspendieron momentáneamente las actividades del recinto, incluida una en la que estaba presente la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao.

Descartan presencia de bomba

Personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros concurrió al GAM y realizó las revisiones correspondientes para verificar la eventual presencia de un artefacto explosivo.

En ese contexto, el seremi de Seguridad Pública de la Región Metropolitana, Juan Andrés Barrientos, confirmó a Radio ADN que “se descarta completamente el aviso de bomba. Afortunadamente, no tenemos personas lesionadas”.