Exalcalde Raúl Torrealba solicita investigar a su círculo de confianza y a familiares de excolaboradores

El exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba solicitó reabrir la investigación en su contra, a menos de dos semanas de que la Fiscalía Centro Norte presentara la acusación que pide 26 años de cárcel.

La petición fue ingresada por su defensa, que argumentó que aún existen diligencias pendientes y antecedentes que no fueron incorporados durante la indagatoria iniciada en 2023.

Entre las medidas solicitadas, los abogados pidieron profundizar la investigación sobre las cuentas bancarias, bienes y movimientos financieros de exfuncionarios que integraron el círculo de confianza de Torrealba.

Además, solicitaron nuevos antecedentes a organismos como la Municipalidad de Vitacura, la Contraloría General de la República, el Servicio de Impuestos Internos (SII), conservadores de bienes raíces, AFP, isapres y diversas entidades bancarias.

La solicitud también incluye diligencias dirigidas a familiares de algunos de los exfuncionarios involucrados, como el análisis de patrimonios, inversiones, vehículos y otros productos financieros.

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago fijó para el próximo 13 de julio una audiencia en la que se discutirá esta petición, instancia que coincidirá con la preparación del juicio oral.

Desde la Municipalidad de Vitacura, la parte querellante señaló que cualquier diligencia adicional debe ser pertinente y no transformarse en una estrategia dilatoria, con el objetivo de que el caso avance a juicio lo antes posible.