Consejo Fiscal Autónomo descarta “inconsistencias aritméticas” en proyecciones de la deuda pública durante gobierno de Boric

El Consejo Fiscal Autónomo (CFA) publicó este lunes su informe semestral de funciones, documento en el cual zanjó formalmente la controversia en torno a las proyecciones de deuda pública para el período 2026-2030. Pese a las acusaciones del actual Ejecutivo —que apuntaban a que la administración anterior había entregado cifras “inconsistentes” entre el tercer y cuarto trimestre de 2025, motivando un sumario administrativo que sigue en curso—, el organismo técnico descartó de plano la existencia de errores de cálculo.

“El análisis efectuado por el CFA no identifica una inconsistencia aritmética en las proyecciones publicadas en el IFP4T25”, sentenció de forma categórica la entidad en el texto. Tras una revisión exhaustiva, el Consejo determinó que los cuadros de fuentes y usos de financiamiento de los Informes de Finanzas Públicas (IFP) son internamente consistentes y que cualquier diferencia entre el mayor déficit acumulado y la mayor variación de deuda bruta responde a partidas totalmente identificables y explicables.

El problema detrás de las cifras: Supuestos ocultos

A pesar de descartar un error matemático, el CFA sí llamó la atención sobre la forma en que se elaboraron dichas proyecciones. El organismo aclaró que, más que una falta de cuadratura, lo observado en el informe del cierre de 2025 (IFP4T25) corresponde a una planificación presupuestaria que incorporó supuestos de ajuste o gestión financiera que no fueron debidamente explicitados.

El Consejo advirtió que estos cambios metodológicos guardaban relación con medidas que, en la práctica, le correspondería aplicar a la administración siguiente. En esa línea, el CFA lanzó una crítica a la falta de transparencia de dicha presentación: “Dificulta la evaluación posterior de las proyecciones, especialmente cuando son de gran magnitud y/o podrían incidir en el cumplimiento del límite de endeudamiento”.

Alerta por deterioro estructural y desvío de metas para 2026

Más allá de la polémica por la deuda, el informe semestral del CFA —que toma como base el IFP del primer trimestre de 2026 elaborado por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el pasado 25 de mayo— encendió las alarmas sobre el panorama fiscal de mediano y largo plazo.

La institución remarcó que las últimas dos décadas reflejan un deterioro persistente de la posición estructural de las finanzas públicas, gatillado por compromisos legales de gasto que se ampararon en supuestos de recaudación tributaria que terminaron siendo optimistas. Por ello, urgió al Ejecutivo a materializar las medidas correctivas de carácter permanente que fueron anunciadas para encauzar el balance del año en curso.

El análisis advierte que la Dipres proyecta para este año un déficit estructural de 3,7% del PIB con la metodología tradicional, el cual cae a 2,8% del PIB al aplicar la nueva propuesta metodológica. Sin embargo, el CFA alertó que incluso bajo este nuevo diseño, el 2,8% proyectado se ubicaría por sobre la meta de 2,6% del PIB que fue anunciada por el Ministerio de Hacienda para 2026, subrayando la necesidad de aplicar ajustes adicionales.