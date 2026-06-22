;

Esta característica de nacimiento se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

Los resultados surgen de una amplia revisión científica que reunió evidencia de más de 55 investigaciones internacionales.

Javiera Rivera

Esta característica que podrías tener desde el nacimiento, se relaciona con mayor riesgo de diabetes

Esta característica que podrías tener desde el nacimiento, se relaciona con mayor riesgo de diabetes / SimpleImages

Una amplia investigación científica encontró que las personas con un grupo sanguíneo determinado podrían tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El estudio, publicado en la revista científica BMC Medicine, reveló que el grupo sanguíneo B, ya sea negativo o positivo, presenta un 28% más de probabilidades de padecer la enfermedad.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 51 revisiones científicas y cerca de 270 posibles vínculos entre los grupos sanguíneos y distintas enfermedades.

Revisa también

ADN

Tras evaluar la calidad y consistencia de la evidencia, solo la relación entre el grupo B y la diabetes tipo 2 mostró resultados sólidos.

De todas formas, los especialistas advierten que este no es el principal factor de riesgo. El sedentarismo, el sobrepeso y una alimentación poco saludable siguen teniendo un impacto mucho mayor en el desarrollo de la enfermedad.

Por lo anterior, los autores de la investigación recalcaron que el grupo sanguíneo debe considerarse como un factor adicional y no como un elemento determinante por sí solo.

ADN

Cómo influye el grupo sanguíneo en el riesgo de diabetes

Contenido patrocinado

&#039;Una verdadera bomba (...) no lo van a creer&#039;: Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

'Una verdadera bomba (...) no lo van a creer': Grupo Zúmbale Primo adelantó la fecha de su nuevo álbum, colaboraciones, y mucho más en Radio Corazón

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

Revelan listado de precios para concierto de Maná: ¿Cuánto costarán las entradas para el show?

&#039;Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo&#039;: Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

'Ni siquiera pensábamos que siguiéramos siendo un grupo': Miembro de Linkin Park adelanta importantes detalles de nuevo proyecto

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: &#039;Desde lo más profundo de mi corazón&#039;

Sammis Reyes sorprende con nuevo giro en su carrera: 'Desde lo más profundo de mi corazón'

Si te gustó &#039;Así Aprenderás&#039; deberías ver estos k-dramas

Si te gustó 'Así Aprenderás' deberías ver estos k-dramas

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial &#039;Kiss Me&#039;

Luto en el pop de los 90: murió Justin Cary, recordado bajista de Sixpence None The Richer y del éxito mundial 'Kiss Me'

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

La nueva Elle Woods ya tiene su primer vestido rosa: Lexi Minetree homenajeó a Legalmente Rubia con un look lleno de nostalgia

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

Mundial del Rock: Los Prisioneros y Black Sabbath dan la sorpresa... Coldplay y Oasis, eliminados

&#039;Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas&#039;: Alertan especialistas por la Influenza

'Cerca del 85% de las personas hospitalizadas por enfermedades respiratorias no estaban vacunadas': Alertan especialistas por la Influenza

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad