Esta característica de nacimiento se relaciona con un mayor riesgo de diabetes tipo 2, según estudio

Esta característica que podrías tener desde el nacimiento, se relaciona con mayor riesgo de diabetes / SimpleImages

Una amplia investigación científica encontró que las personas con un grupo sanguíneo determinado podrían tener un mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2.

El estudio, publicado en la revista científica BMC Medicine, reveló que el grupo sanguíneo B , ya sea negativo o positivo, presenta un 28% más de probabilidades de padecer la enfermedad.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores analizaron 51 revisiones científicas y cerca de 270 posibles vínculos entre los grupos sanguíneos y distintas enfermedades.

Tras evaluar la calidad y consistencia de la evidencia, solo la relación entre el grupo B y la diabetes tipo 2 mostró resultados sólidos.

De todas formas, los especialistas advierten que este no es el principal factor de riesgo. El sedentarismo, el sobrepeso y una alimentación poco saludable siguen teniendo un impacto mucho mayor en el desarrollo de la enfermedad.

Por lo anterior, los autores de la investigación recalcaron que el grupo sanguíneo debe considerarse como un factor adicional y no como un elemento determinante por sí solo.