Qué significa seguir usando una agenda y un calendario de papel, según experta en psicología / FreshSplash

En plena era digital, seguir utilizando una agenda o un calendario de papel no es una señal de que una persona esté desactualizada.

Por el contrario, especialistas aseguran que esta preferencia está relacionada con una forma distinta de procesar la información y de organizar la mente.

La psicóloga Leticia Martín Enjuto explicó a la revista Cuerpomente que escribir a mano ayuda a interpretar y reorganizar mentalmente las tareas.

Además, el papel puede ayudar a disminuir la sensación de caos mental. Según la experta, las agendas físicas ofrecen un espacio libre de notificaciones y sobreestimulación, permitiendo una relación más pausada con el tiempo.

Este hábito también puede beneficiar a personas con ansiedad, estrés o dificultades para organizarse, ya que reduce la carga de intentar recordarlo todo y entrega una sensación de mayor control.

Otro de sus beneficios es que favorece la concentración. A diferencia de los dispositivos digitales, el papel invita a enfocarse en una sola tarea a la vez y disminuye la tendencia a la multitarea.