¿Buscar un plan C? Gobernador de O’Higgins rechaza plan del Gobierno de ampliar cárcel de Rancagua tras revés en Santiago I

Un duro flanco de tensión política se abrió entre el Gobierno central y la Región de O’Higgins, luego de que el gobernador regional, Pablo Silva, calificara como un “atropello a la descentralización” la posibilidad evaluada por el Ejecutivo de ampliar la cárcel de Rancagua. La medida se perfila como la alternativa de la administración central en caso de que no se logre destrabar la extensión del penal Santiago I en la Región Metropolitana.

La controversia estalló tras las declaraciones emitidas el pasado sábado por el subsecretario de Justicia, Luis Silva, en el programa Estado Nacional de TVN. En dicha instancia, la autoridad de la cartera de Justicia transparentó que, ante la paralización de las obras en la capital, “tenemos un plan B y sería Rancagua. En Rancagua, ustedes saben, hay una cárcel concesionada en el bypass. Ahí hoy día hay un proyecto de ampliación que evidentemente en el tiempo estaba más adelante. Ese sería el plan B”.

“No somos el patio trasero de Santiago”

La respuesta de la máxima autoridad de la Región de O’Higgins no se hizo esperar. Pablo Silva manifestó su profundo rechazo al criterio centralista de la iniciativa. “No parece adecuado que, para solucionar un problema de la Región Metropolitana, estén mirando a nuestra región. Pensar que somos el patio trasero de Santiago para instalar una cárcel no corresponde para nada”, fustigó el gobernador.

Asimismo, la autoridad regional lamentó la total ausencia de canales informativos previos y la falta de consideración a las prerrogativas locales en una materia tan sensible para la ciudadanía. A su juicio, proyectos de esta envergadura e impacto sociodemográfico requieren obligatoriamente un trabajo conjunto y un diálogo técnico previo tanto con la autoridad comunal respectiva como con el Gobierno Regional, antes de ser anunciados a través de los medios de comunicación.

Capacidad copada y preocupación por la seguridad

Frente a este escenario, el gobernador Silva fue categórico en adelantar un escenario de total resistencia institucional a los planes del Ministerio de Justicia. “Nos opondremos de forma tajante a que se instale acá la ampliación de la cárcel de Rancagua o algún otro recinto carcelario. Ya tenemos una capacidad copada en Rancagua”, advirtió.

La preocupación regional radica en el perfil de la población penal que actualmente custodia el recinto del bypass. Según detalló la autoridad, el complejo ya alberga a delincuentes de mucha peligrosidad, una realidad operativa que mantiene en constante alerta y preocupación a las comunidades y sectores residenciales aledaños, así como a la ciudadanía en general.

“Así que nos negaremos y rechazaremos esta instancia. No parece adecuado que, para solucionar un problema de la Región Metropolitana, estén mirando a nuestra región como un plan B o como una forma de sortear una dificultad que han tenido para esa instalación en Santiago”, concluyó tajantemente el gobernador de O’Higgins, fijando una postura de nula flexibilidad ante la estrategia penitenciaria del Ejecutivo.