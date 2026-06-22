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Gustavo Álvarez revela una tensa situación que vivió antes de su salida de San Lorenzo: “Presiones externas”

El ex técnico de la Universidad de Chile dejó el club argentino tras conflictos con la dirigencia. “Se necesitan procedimientos diferentes”, aseguró.

Lucas San Martín

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images)

(Photo by JUAN MABROMATA / AFP via Getty Images) / JUAN MABROMATA

Este lunes, San Lorenzo de Almagro sorprendió a todos y anunció la salida de Gustavo Álvarez del club a tan sólo tres meses de su llegada.

A raíz del comunicado de la dirigencia azulgrana que lo acusaba de “no preservar el patrimonio deportivo del club”, el ex entrenador de la Universidad de Chile emitió una declaración entregando su versión.

“Considero que el Fútbol Profesional del Club necesita una profunda reestructuración ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales que han llevado a la institución a esta complicada realidad”, expresó el DT argentino.

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“Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno”, agregó.

Antes de finalizar su comunicado, Álvarez reveló una tensa situación que vivió con la dirigencia días antes de su salida.

“Por último, dejo en claro que el sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo”, contó.

El estratega argentino abandonó la institución tras 13 partidos dirigidos con tres partidos ganados, ocho empatados y dos perdidos.

Revisa el comunicado completo de Gustavo Álvarez acá

22 de junio de 2026

Escribo estas líneas cómo despedida del C.A. San Lorenzo de Almagro dejando en claro los motivos de mi decisión.

Considero que el Fútbol Profesional del Club necesita una profunda reestructuración ya que para resultados distintos se necesitan procedimientos diferentes a los habituales que han llevado a la institución a esta complicada realidad.

Para tomar este tipo de decisiones se necesita convicción y autonomía, pero lamentablemente es imposible por compromisos del pasado que hoy en día siguen condicionando las decisiones del entrenador de turno.

Para el armado del plantel a partir de junio de 2026 consideré los siguientes puntos:

Mantener la mayor parte de la base del equipo habitualmente titular, sabiendo que la situación económica del Club necesita de transferencias.

Reemplazo de los jugadores transferidos con incorporaciones de jerarquía similar.

Promoción de futbolistas juveniles (de 3ra, 4ta, 5ta y 6ta división) ocupando en el Plantel Profesional los lugares de futbolistas prescindibles listado único de 11 futbolistas (entre los que no había ningún juvenil) aprobado por unanimidad entre las partes, en la reunión del jueves 18 de junio entre CT, Consejo de Fútbol y Sub-Comisión de Futbol Profesional)

Además, aclaro que no hubo ninguna modificación en mi proceder desde ese momento. Por último, dejo en claro que el sábado 20 de junio por la noche se me comunica la necesidad de cambiar tres nombres en la lista de jugadores prescindibles por presiones externas, a lo que respondo en forma negativa y comunico que lo mejor es que deje el cargo, el día domingo tras varias conversaciones finalizamos el vínculo de palabra y se me informa que no me presente al entrenamiento del lunes 22 de junio.

Ante esta realidad prefiero dar un paso al costado y que el Club no se vea perjudicado por acciones legales de terceros.

Agradeciendo de corazón al HINCHA DE SAN LORENZO DE ALMAGRO por el cual me sentí respetado desde el primer día, a los JUGADORES que se brindaron al máximo dentro y fuera de la cancha y al STAFF por su profesionalismo y dedicación.

Gracias San Lorenzo

Gustavo Álvarez

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