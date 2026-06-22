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El cambio impulsado por la “Generación Z” a la hora de consumir alcohol que está modificando el mercado chileno

Las nuevas generaciones lideran un cambio cultural volcado a la moderación y la experiencia, coincidiendo con una baja del 21% en la mortalidad atribuible al alcohol.

Mario Vergara

Bebidas alcohólicas

Bebidas alcohólicas / SimpleImages

Las formas de consumir y relacionarse con las bebidas con alcohol están experimentando una profunda transformación en Chile, empujada principalmente por un recambio generacional.

A diferencia de los patrones tradicionales arraigados en el consumo de grandes volúmenes, las nuevas generaciones están liderando el fenómeno global de la “premiumización”, una tendencia de mercado que prioriza la moderación, la calidad de los productos y la experiencia por sobre la cantidad.

Desde la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas de Chile (Aprocor), su presidente, Juan Pablo Solís de Ovando, explica que se está consolidando un cambio cultural relevante. “Las nuevas generaciones se relacionan de manera distinta con el alcohol: son más conscientes, buscan experiencias de mayor valor y muestran una mayor disposición a la moderación“, detalla, marcando una clara distancia con las conductas de ingesta de décadas anteriores.

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Este giro en el comportamiento juvenil coincide con los resultados de un informe internacional de la IARD (International Alliance for Responsible Drinking), elaborado con datos oficiales de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El reporte evidencia que el nuevo hábito de los consumidores, sumado a las políticas preventivas, ha generado un impacto directo en la salud pública chilena durante la última década:

  • Mortalidad en descenso: La mortalidad atribuible al alcohol en el país registró una disminución del 21% desde el año 2000.DOCX
  • Menos consumo per cápita: Entre los años 2010 y 2019, la ingesta per cápita en la población mayor de 15 años cayó un 13,3%. Actuscualmente, Chile registra un consumo anual de 6,8 litros de alcohol puro per cápita, situándose en el promedio de las Américas.DOCX+ 1
  • Caída en morbilidad y excesos: Las enfermedades asociadas al consumo nocivo bajaron un 14,7%, mientras que la prevalencia del consumo episódico excesivo se redujo en un 0,8%.DOCX

El peligro de la complacencia ante el riesgo

Pese a que el comportamiento de los más jóvenes empuja las estadísticas en la dirección correcta, desde el gremio Aprocor advirtieron que los avances no deben traducirse en un relajo de las estrategias educativas.

Solís de Ovando enfatizó que la reducción del consumo nocivo aún enfrenta desafíos importantes y requiere de una articulación permanente entre el sector público, el privado y la sociedad civil. Por este motivo, el llamado de la entidad es a reforzar la prevención y la autorregulación, manteniendo el foco de las campañas en los tres grupos que representan un peligro latente: los menores de edad, los conductores y las mujeres embarazadas.

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