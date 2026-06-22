Tras primeros 100 días de Gobierno: Presidente Kast convoca a su gabinete y activa mesa interministerial para crear 50 mil empleos antes de octubre

El Presidente José Antonio Kast encabezó este lunes su quinto consejo de gabinete en La Moneda, instancia que reunió a sus 23 ministros y que tuvo como eje central la coordinación del plan de empleo, en medio de los primeros 100 días de Gobierno y el foco puesto en el período invernal.

La reunión se extendió por cerca de dos horas y abordó materias económicas, de emergencia y gestión territorial.

Uno de los principales anuncios fue la instalación de una mesa interministerial destinada a impulsar la creación de 50 mil empleos entre ahora y octubre, con trabajo conjunto entre ministerios, gobiernos regionales y municipios.

En la apertura del consejo, el Mandatario hizo un balance del período inicial de su administración: “Son ya 100 días. 100 días, como todos sabemos, bastante intensos”, señaló, reforzando la necesidad de acelerar la ejecución de medidas.

“50 mil empleos de aquí a octubre”

Desde el gabinete, el ministro del Interior y vocero, Claudio Alvarado, advirtió sobre la situación laboral del país y sostuvo que “durante más de 40 meses la tasa promedio del desempleo supera el 8%”, con cifras especialmente altas en mujeres y jóvenes, lo que, dijo, obliga a actuar con urgencia.

En la misma línea, el ministro de Economía, Daniel Mas, explicó que la mesa de empleo busca una coordinación amplia para alcanzar la meta propuesta: “crear 50 mil empleos de aquí a octubre”, enfatizando además el trabajo con gobiernos locales y un foco en la participación femenina.