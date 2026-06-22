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Ataque grupal en Temuco: madre de estudiante revela las secuelas que dejó la agresión de más 50 alumnos

El ataque se habría originado luego de que la menor utilizara una máscara y una cola de gato, debido a su afición por estos animales.

Javiera Rivera

BioBío Chile

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La madre de la niña de 10 años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue agredida en el Instituto Claret, en la Región de La Araucanía, entregó un duro testimonio sobre el estado en que se encuentra su hija tras el ataque.

Daniela Retamal relató que la menor quedó profundamente afectada tras el violento ataque y que ya no quiere volver a asistir al establecimiento. “Le provocaron un daño psicológico terrible”, afirmó.

Tal como consignó Bio Bio Chile, el hecho ocurrió el jueves pasado durante un recreo, luego de una actividad de inicio de las vacaciones de invierno en la que algunos estudiantes asistieron disfrazados.

En ese contexto, la menor decidió utilizar una máscara y una cola debido a su gusto por los gatos, situación que habría desencadenado burlas por parte de otros alumnos, quienes comenzaron a llamarla “therian”.

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De acuerdo con la denuncia de la familia, más de 50 estudiantes participaron en la agresión, que incluyó golpes, patadas y tirones de pelo, dejando a la menor policontusa.

Familia presentó denuncias y cuestionó la respuesta del colegio

Los padres solicitaron la revisión de las cámaras de seguridad, pero aseguran que el establecimiento les informó que la investigación se retomará una vez finalizadas las vacaciones de invierno.

Ante esta situación, presentaron denuncias ante la Superintendencia de Educación y el Ministerio Público.

Por otro lado, el padre de la menor, Nicolás Jofré, acusó una falla en los protocolos del establecimiento educacional y cuestionó que no se entregaran respuestas inmediatas sobre lo ocurrido.

Finalmente, el colegio informó que activó los protocolos correspondientes por maltrato escolar, pero que tras revisar las grabaciones, no se observan hechos que puedan ser catalogados como violencia física.

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