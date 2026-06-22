“Apelamos al buen corazón...”: Blondie realiza llamado por su gato perdido tras revelar nuevo antecedente clave

Este lunes la discoteca Blondie utilizó sus redes sociales para entregar un nuevo antecedente clave en la búsqueda de su gata “Debbie” que se extravió el viernes pasado.

En el video compartido en Instagram, los administradores de la discoteca ubicada en Santiago Centro dieron a conocer que la gata fue tomada por dos personas que se llevaron al animal en un carro.

En la publicación explican que el video es del pasado viernes 19 de junio a las 18:50 horas y se ve como una mujer que llevaba un carro toma a la gata de la galería donde solía estar con rumbo desconocido.

“Tenemos el registro de cámara cuando la Debbie se la llevaron desde nuestra galería. Apelamos al buen corazón de quien la tenga en este momento. Quizás te la llevaste porque la viste sola“, escribieron.

“Por favor te pedimos que la devuelvas y a ustedes, público de Blondie, a difundir el video para quien tenga a nuestra gatita sepa que la estamos buscando”, añadieron.