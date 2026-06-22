VIDEO. “En Argentina el ‘Benja’ Vicuña igual la mete”: Stefan Kramer sorprende con imitación a Lionel Messi
El humorista nacional subió esta nueva imitación a su cuenta de Instagram. Se suma a las realizadas anteriormente a Kylian Mbappé y Marcelo Bielsa.
Este lunes, Argentina venció por 2-0 a Austria en la segunda fecha del grupo J del Mundial 2026, con una destacada actuación de Lionel Messi, quien en este partido se convirtió oficialmente en el goleador histórico de la competición.
Tras el encuentro, el reconocido humorista e imitador chileno Stefan Kramer publicó un video en su cuenta de Instagram, sorprendiendo a sus seguidores con la imitación de la estrella argentina.
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“Estoy feliz por el resultado, el partido estuvo duro. Al principio me perdí el penal, por ahí porque vi la camiseta roja de Austria; por un momento pensé que era Chile y me asusté, fue difícil”, dijo el humorista.
Durante su imitación, Kramer recordó a una destacada figura chilena que vive en Argentina: Benjamín Vicuña.
“Dicen que soy el único que la mete en Argentina, pero en Argentina el ‘Benja’ Vicuña igual la mete”, comentó.
Finalmente, Stefan Kramer anunció su primer show en Argentina, el cual realizará el próximo 4 de septiembre en el Abasto Concert de Buenos Aires.
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