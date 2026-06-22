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Pasó seis años prófugo: Carabineros de O’Higgins detienen a hombre buscado por delitos sexuales en Santa Cruz

El sujeto permanecía prófugo y habría utilizado cambio de identidad para ocultarse, hasta ser detenido tras diligencias policiales en la zona.

Martín Neut

Matías Llanca

Carabineros de O’Higgins detienen a hombre buscado por delitos sexuales

Carabineros de O’Higgins detienen a hombre buscado por delitos sexuales

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Carabineros del OS-9 de O’Higgins detuvo en Santa Cruz a un hombre de 40 años que se mantenía prófugo de la justicia desde 2020 por delitos sexuales cometidos en esa comuna.

La captura se concretó en el marco del plan de búsqueda de prófugos, tras una serie de diligencias investigativas destinadas a dar cumplimiento a dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra.

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Según informó la policía, los mandatos judiciales habían sido emitidos por el Juzgado de Garantía de Santa Cruz y por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de la misma comuna, por los delitos de abuso sexual y abuso sexual de mayor de 14 años con circunstancias de violación.

6 años prófugo

De acuerdo con la investigación, el imputado evadió durante cerca de seis años la acción de la justicia, incluso utilizando distintas estrategias para ocultar su paradero, entre ellas el cambio de nombre.

El sujeto, identificado con las iniciales J.E.M.P., fue ubicado en calle 21 de Mayo, en Santa Cruz, donde finalmente fue arrestado por personal especializado.

Por instrucción de la Fiscalía de Flagrancia de O’Higgins, será puesto a disposición de la justicia durante la jornada de este lunes para su respectivo control de detención.

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