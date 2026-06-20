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Presidente de la Cámara de Diputados respalda a Desbordes tras fallo que mantiene paralizada la ampliación de Santiago 1

Jorge Alessandri respaldó la postura del alcalde de Santiago y sostuvo que las nuevas plazas penitenciarias deben estar “alejadas de los núcleos urbanos”.

Martín Neut

Paloma Cárdenas

Alessandri respalda a Desbordes tras fallo que mantiene paralizada la ampliación de Santiago 1

Alessandri respalda a Desbordes tras fallo que mantiene paralizada la ampliación de Santiago 1

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La disputa por la ampliación de la cárcel Santiago 1 sumó un nuevo respaldo para la postura del alcalde de Santiago, Mario Desbordes.

El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, apoyó al jefe comunal y sostuvo que las nuevas plazas penitenciarias deben construirse fuera del centro de la capital.

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El pronunciamiento se produjo luego de que el 17° Juzgado Civil de Santiago rechazara el recurso de reposición presentado por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), manteniendo por ahora paralizadas las obras del proyecto en el recinto ubicado en el barrio Rondizzoni.

Tras el fallo, Alessandri afirmó que el país necesita más cupos carcelarios, pero cuestionó que la solución sea ampliar un penal en plena zona urbana.

CDE apeló

“Todos los candidatos presidenciales en sus campañas hablaron de cárceles alejadas de los núcleos urbanos. El barrio judicial ha sufrido las externalidades negativas de tener una cárcel ahí por más de 50 años”, señaló Alessandri.

El diputado además pidió al Gobierno reconsiderar el proyecto y avanzar en la construcción de recintos penitenciarios fuera de la ciudad. “Alejado del núcleo urbano, construyamos las 20.000 plazas que nos faltan (...) en vez de sobresaturar a un barrio que ya le ha entregado demasiado a la ciudad”, sostuvo.

Pese al revés judicial, el CDE apeló, por lo que ahora será la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá pronunciarse sobre el futuro de la iniciativa.

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