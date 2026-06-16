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Reo muere apuñalado tras riña al interior de la ex Penitenciaría de Santiago

Un interno de 35 años falleció tras ser atacado con un arma cortopunzante en medio de una riña con otro recluso, quien ya fue individualizado por la PDI.

Cristóbal Álvarez

Richard Jiménez

Cárcel (Referencial)

Cárcel (Referencial) / Yvo Salinas

Un interno de 35 años murió tras ser apuñalado por otro recluso durante una riña registrada al interior de la ex Penitenciaría de Santiago, recinto penal ubicado en calle Pedro Montt, en la comuna de Santiago.

El caso quedó en manos de la Brigada de Homicidios Centro Norte Metropolitana de la Policía de Investigaciones, que logró individualizar al presunto autor del crimen, ocurrido en la calle 11 del penal.

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima y el imputado —ambos condenados— protagonizaron una pelea al interior del recinto. En medio del enfrentamiento, uno de ellos utilizó un arma cortopunzante y atacó al otro interno en la zona del cuello.

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Tras la agresión, el recluso herido fue trasladado en primera instancia hasta el Hospital Penal y luego derivado al Hospital Barros Luco, donde se constató su fallecimiento.

Durante la mañana, el fiscal Felipe Olivari entregó más detalles sobre el hecho y confirmó que las declaraciones de testigos fueron clave para establecer la dinámica preliminar del homicidio.

“Gracias a las declaraciones de los testigos presenciales, finalmente se logró determinar de manera preliminar la participación del autor de este homicidio. Sería otro interno, también habitante del mismo establecimiento penitenciario. Ambos, tanto la víctima como el imputado, estarían condenados. La víctima por un delito de hurto hasta el año 2027, y el imputado por un delito de robo con intimidación”, señaló.

El imputado tiene 34 años, mientras que la víctima tenía 35. La investigación continúa a cargo del Ministerio Público y la PDI.

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