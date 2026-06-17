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VIDEO. Diseño de autor en Chile: los desafíos y malabares de las marcas locales para competir con la moda rápida

Expertas analizan los retos de la sostenibilidad textil en el país y explican el uso de embudos comerciales en una nueva entrega de la sección Estilo de la Academia de Emprendedores.

Martín Neut

Diseño de autor en Chile

Diseño de autor en Chile

En la sección Estilo del programa Academia de Emprendedores, el especialista Richard Campillay presentó un panel dedicado a la moda de autor con valor consciente.

El espacio destacó el talento nacional de las diseñadoras Paula Cortés (Paulamar) y Constanza Hormazábal (108 Label), quienes analizan cómo el diseño local gana terreno frente a la competencia de la “moda rápida” del retail.

Paula Cortés, arquitecta que volcó su formación al diseño textil, detalló su enfoque en la sostenibilidad mediante la técnica de “cero residuos”, que permite utilizar la totalidad del paño de tela sin generar mermas.

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Sobre su cambio de disciplina, Cortés señaló: “Antes construía o diseñaba edificios y ahora construyo y diseño prendas en el fondo”. Asimismo, destacó que el valor diferenciador de su marca radica en la calidad de materiales como el lino y la lana.

“Producir en Chile es superdifícil”

Por su parte, Constanza Hormazábal abordó la importancia de la indumentaria como una herramienta de identidad.

Para Hormazábal, el vestuario permite a las personas “comunicar quiénes son que los identifica que el resto quizás pueda entender cuál es la parada de esta persona sin que esa persona necesariamente tenga que hablar”.

No obstante, advirtió sobre la compleja realidad de la industria textil en Chile, indicando que “producir en Chile es superdifícil y yo creo que eso ha hecho que la industria nacional textil se haya ido a pique”.

Como consejo para nuevos emprendedores del rubro, las invitadas enfatizaron la necesidad de equilibrar la creatividad con la gestión financiera. Cortés instó a “que le tome el peso al flujo de caja al estado resultado y a las proyecciones” para lograr que los negocios sean económicamente rentables y escalables a largo plazo

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