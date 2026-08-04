Alerta por alza de homicidios en Valparaíso: ministro Arrau reconoce que “nos estamos quedando atrás”

La región de Valparaíso enfrenta un complejo escenario en materia de seguridad, luego de que las cifras de homicidios registraran un aumento durante este año y surgieran advertencias sobre el eventual interés de organizaciones criminales en instalarse en la zona.

Según el sistema S.T.O.P. de Carabineros, a la fecha se contabilizan 58 homicidios y femicidios en la región, lo que representa un incremento de 23,4% respecto del mismo período de 2025, cuando se registraron 47 casos.

La preocupación se profundizó luego de que el Ministerio de Seguridad Pública advirtiera que Valparaíso es una de las regiones que podría resultar atractiva para el crimen organizado debido a sus características territoriales, entre ellas su condición portuaria.

“Nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso”

Durante una visita a la ciudad puerto, el ministro Martín Arrau señaló que “hay cuatro regiones que han tenido alzas en homicidios. La región sigue la tendencia a nivel nacional de disminución de robos con violencia y otros, pero en homicidios nos estamos quedando atrás en la recuperación de Valparaíso”.

“Un aumento también de homicidios con armas blancas que nos preocupa, y siempre lo que uno ve en los análisis es que la dinámica delictual porteña es diferente del resto del país. Incluso, en la llegada de bandas de crimen organizado extranjero no han logrado penetrar con la misma velocidad que en otros lugares y, por tanto, hay que analizar esa dinámica y es lo que estamos”, agregó.

Martín Arrau | Agencia UNO / Hans Scott Ampliar

Gobernador Mundaca: “Es una muy mala cuña”

Estas declaraciones generaron molestia en el gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, quien sostuvo que “la presencia del ministro tampoco es una una presencia edificante cuando dice que la región, a propósito de nuestra condición portuaria, tiene condiciones ideales para que se establezca el crimen organizado”.

“Me parece que es una muy mala cuña (...) y sin duda que cuando dice que los delitos se han incrementado en materia de homicidio, de secuestro, de robo con fractura, etcétera, eso da cuenta que tenemos un pendiente. O sea, el principal eslogan de campaña es que se le acababa la fiesta a los delincuentes, y la verdad es que no vemos resultados”, añadió.

Rodrigo Mundaca | Agencia UNO Ampliar